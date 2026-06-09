Предлагат Любен Дилов-син за "Почетен гражданин на София" посмъртно

Любен Дилов-син да бъде отличен посмъртно за "Почетен гражданин на София". Това предложение ще внесат за разглеждане в Столичния общински съвет (СОС) на сесията в края на месеца от групата на ГЕРБ. "Вече се подготвя и необходимата документация, която ще бъде подписана от общински съветници. Паралелно с това в Столична община вече е внесено и отделно предложение под формата на подписка от културни дейци, писатели, журналисти, архитекти и общественици", съобщи общинският съветник Антон Хекимян.

ОЩЕ: Почина Любен Дилов-син

В част от мотивите към подписката се казва:

„Любен Дилов-син е една от ярките личности на съвременния български обществен, културен и интелектуален живот. Със своята многогодишна дейност като писател, журналист, сценарист, общественик и народен представител той има значим принос за обществения и културния живот на София“.

"Това е тема извън политиката. И вярвам, че именно заради това ще срещне подкрепа и обединение. Защото уважението към хората, оставили следа в културния и обществения живот на града, е знак за памет, отношение и уважение към самата София", смяат той.