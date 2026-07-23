"Загубиха достатъчно време": Контрера поиска оставките на двама заместник-кметове

Дошъл е моментът заместник-кметът по строителство и заместник-кметът по транспорта - Виктор Чаушев и Никола Лютов, двамата вкупом да си подадат оставките. Загубиха достатъчно време на София и софиянци. Това заяви общинският съветник от ВМРО в Столичния общински съвет (СОС) Карлос Контрера преди днешното заседание на местния парламент. ОЩЕ: Недостиг от над 25 млн. евро: Столична община предупреждава за транспортна криза

Според Контрера сектор "Транспорт", включително транспортната инфраструктура, градският транспорт и градската мобилност, е "на салата през този мандат". "И господин Лютов, и господин Чаушев имаха достатъчно време да покажат, че могат да свършат нещо, освен да прокарват съмнителни решения и сделки. Това нещо не се случи, поради което ясно и категорично от ВМРО искаме техните оставки за цялостно творчество", каза Контрера.

Той даде като пример забавянето на реконструкцията на бул. "Джеймс Баучер". Според него години наред Столичната община обещава ремонт, но процедурата не напредва. "Непрекъснато получаваме уверения, че е въпрос на дни, седмици, месеци да се извадят съответните документи по ЗУТ и да се обявят обществените поръчки. Това не се случва и най-вероятно този булевард няма да види ремонт през този мандат", заяви общинският съветник.

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Контрера посочи и други инфраструктурни обекти, за които според него няма реален напредък – бул. "Христо Ботев" и бул. "Петър Дертлиев", както и редица второстепенни улици. Той заяви, че не са предприети достатъчно мерки и по отношение на пътната безопасност, хоризонталната и вертикалната маркировка и уличното осветление.

"София е в един хаос в сектор "Транспорт", каза общинският съветник.