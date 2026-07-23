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Зелена светлина: София с първа крачка към две нови въжени линии на Витоша

23 юли 2026, 13:05 часа 768 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images / Guliver
Зелена светлина: София с първа крачка към две нови въжени линии на Витоша

С 40 гласа "За", три "против" и 9 "въздържал се" Столичният общински съвет (СОС) одобри изработването на специализирани подробни устройствени планове за нова въжена линия "Алеко 1" и за въжена линия "Княжево – Копитото". Докладите са внесени от заместник-кмета на София арх. Любомир Георгиев. На този етап не се предвижда строителство, а само планиране.

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Първият план е за стационарен ски влек "Алеко 1", който се намира в местността "Стената". Изработването на ПУП ще осигури устройствена основа за реализацията на съоръжението.

Предвижда се и проектиране и изграждане на нова въжена линия "Княжево – Копитото". Предложено е ново трасе на кабинков лифт, което да свързва спирките на градския транспорт на бул. "Цар Борис III" в кв. "Княжево" с нови долна, междинна и горна станции.

Арх. Георгиев подчерта, че решението на СОС е първата стъпка от дълга административна процедура. По думите му след изработването на проектите те трябва да получат съгласуване от компетентните държавни институции, включително Регионалната инспекция по околната среда и водите, Министерството на земеделието и Басейнова дирекция. Едва след това проектите ще бъдат внесени за обществено обсъждане и за окончателно разглеждане от общинския съвет.

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Той посочи, че в момента нито един от лифтовете на Витоша няма учреден сервитут, въпреки че законът изисква подобна инфраструктура да разполага с такъв. За влек "Алеко 1", известен като "Заека", сервитутът се предвижда по съществуващото трасе. За Княжевския лифт обаче е предложено ново трасе. Георгиев обясни, че сегашното трасе не може да бъде използвано, тъй като съществуващите станции и съоръжения са собственост на частен оператор. Освен това новото трасе ще достига до обръщателното колело на трамвая в квартал „Княжево“, което ще осигури пряка връзка с градския транспорт и по-лесен достъп на гражданите до планината.

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Арх. Георгиев обърна внимание, че и по сегашното трасе на Княжевския лифт вече са израснали дървета, така че дори при възстановяването му по съществуващото трасе би се наложила намеса в растителността. 

Заместник-кметът коментира и състоянието на Княжевския лифт, като съобщи, че в момента приключва обследване на съоръжението, което трябва да установи дали то е опасно. Ако експертизата покаже, че представлява опасност, Общината има законова възможност да изиска собственикът да го премахне, а при неизпълнение да предприеме действия по премахването му. Георгиев уточни, че окончателни изводи могат да бъдат направени едва след приключването на експертната оценка.

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Витоша СОС лифт въжена линия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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