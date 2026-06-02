почина Любен Дилов син

Почина писателят, журналист и народен представител Любен Дилов-син. Това стана ясно от пост в социалните мрежи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той изрази изрази съболезнования на семейството и близките на депутата от парламентарната група.

Припомняме, че на 30 април дойде новината, че Любен Дилов-син е претърпял инфаркт в Италия.

Той беше хоспитализиран там и впоследствие преместен в България. Заради заболяването си Дилов-син пропусна и първото заседание на новия парламент.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов.

Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Печатни медии".

От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот на България. Той е създател и първи говорител на движение "Гергьовден", а през 2003 г. става и негов председател.

Любен Дилов-син бе народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на ОДС и в 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51-вото Народно събрание от листата на ГЕРБ. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.