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След коментар хората да напуснат София: Столична община възмутена, че държавата не даде пари за детски градини (ВИДЕО)

23 юли 2026, 8:28 часа 1394 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След коментар хората да напуснат София: Столична община възмутена, че държавата не даде пари за детски градини (ВИДЕО)

Логиката няма дете, няма проблем, не отговаря на века, в който живеем. Това коментира Десислава Желязкова, заместник-кмет на Столична община по образование, спорт и младежки дейности, по отношение на коментар по време на дебата в бюджетна комисия, при който беше отхвърлено отпускането на средства за ремонт на образователна инфрастрктура.

Предложението беше на "Продължаваме промяната" - да се продължи и тази година инвестиционната програма в сферата на образованието в размер на 570 млн. евро за изграждане, ремонт, дострояване, разширение на детски градини, ясли, училища, спортни салони, плувни басейни и ремонт на студентски общежития.

"София стана лош град за живеене и това ще реши проблема"

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По време на дебатите по предложенията Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС обясни, че досегашната компенсация за дете, неприето в детска градина, е сметната на база стандарта на издръжка на държавните детски градини и ако изчислението се промени, допусна, че има риск да се създаде изкуствен стимул за частните услуги.

По отношение на програмата за насърчаване на инвестициите в образователната инфраструктура, Горанов се пошегува, че настоящият кмет е направил София толкова лошо място за живее, че скоро ще реши проблема с недостига на места в детските градини и с обучението на две смени в основното и средното образование.

"Цинично"

"На фона на дебата чухме коментар от Владислав Горанов, който каза, че кметът на София е направил столицата толкова лошо място за живеене, че скоро ще се справим с този проблем. Зад тази шега обаче стои опасна логика. Вместо да инвестираме в решения, просто приемаме, че проблемът ще се реши, когато хората се преместят. Познатата логика, че няма дете, няма проблем, не отговаря на века, в който живеем", коментира Десислава Желязкова.

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"Докато държавата отказва инвестиция за няколко години в размер на 570 млн. евро за детски градини и училища, в парламентарния дебат от предишните управляващи се чува, че проблемът със София скоро щял да се реши сам, защото хората щели да започнат да си тръгват. Цинично. И показателно за начина, по който някои разбират държавната политика - не като решаване на проблемите, а като изчакване те да изчезнат сами", обобщи Желязкова.

Тя обяви, че настояваща програма е разпределяла парите непропорционално - средства за 2 детски градини в София, на фона на 5 в Пазарджик и 7 в Пловдив, а пари за разширение на училища са отпускани на общини, които нямат такава нужда.

"Абсурдно е да се финансират проекти на места, където ням реален недостиг. Празните детски градини в други общини няма да се напълнят. Затова пък за децата на София няма място", заяви още тя.

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Детски градини София Десислава Желязкова
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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