Проблеми на летище "Васил Левски" в София - ситуацията сега

За няколко часа Летище "Васил Левски" не е работело - всички полети са били преустановени. Причината е аварирал сервизен камион - той е предизвикал проблемите и това е наложило спиране на полетите.
По информация на БНТ, камионът вече е изтеглен и поетапно полетите почват да бъдат пускани. Проверка на сайта на летището показва, че в момента няма нито един задържан полет.
"Ако планирате полет по вътрешните линии от летище "Васил Левски", е препоръчително да бъдете на аерогарата 2 часа преди отпътуването си" - това предупреждение остава валидно за всички пасажери - ОЩЕ:
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