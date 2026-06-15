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Проблеми на летище "Васил Левски" в София - ситуацията сега

15 юни 2026, 8:03 часа 486 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Проблеми на летище "Васил Левски" в София - ситуацията сега

За няколко часа Летище "Васил Левски" не е работело - всички полети са били преустановени. Причината е аварирал сервизен камион - той е предизвикал проблемите и това е наложило спиране на полетите.

По информация на БНТ, камионът вече е изтеглен и поетапно полетите почват да бъдат пускани. Проверка на сайта на летището показва, че в момента няма нито един задържан полет.

"Ако планирате полет по вътрешните линии от летище "Васил Левски", е препоръчително да бъдете на аерогарата 2 часа преди отпътуването си" - това предупреждение остава валидно за всички пасажери - ОЩЕ:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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