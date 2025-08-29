Регионалното министерство отговори на Терзиев за забавените пари за София

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отхвърли обвиненията на столичния кмет Васил Терзиев, че плащанията към София се бавят по политически причини. В позиция до медиите ведомството посочва, че причината за забавянето е в непълна документация, корекции по проекти и текущи проверки.

По-рано днес (28 август) Терзиев обяви, че МРРБ системно забавя преводи по Програмата за общинско финансиране. Според него ключови обекти – като ремонта на бул. "Ал. Стамболийски", моста при Бакърена фабрика и ул. "Опълченска" – не са разплатени, въпреки че част от тях са вече завършени. Кметът изчисли, че държавата дължи на София близо 19 млн. лв., като от началото на годината общината е получила едва 98 хил. лв. при заявени над 13 млн. лв.

"Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет", заяви тогава Терзиев и настоя, че "София е дом за милиони хора, а проектите са за тях". Още: Бой в центъра на София заради поставена скоба (ВИДЕО)

Позицията на МРРБ

От министерството категорично отхвърлят обвиненията в политически натиск. "Всяка община е длъжна да предостави определен набор от документи, за да може МРРБ да изплати заявените суми. Това не са нови изисквания, а такива, които съпътстват програмата от самото ѝ създаване", уточняват от ведомството.

Конкретно за проекта на ул. "Опълченска" МРРБ заявява, че изпълнението е обект на проверки за нередности от различни институции, което временно блокира трансферите. Още: Ремонт променя движението на четири трамвая в центъра на София

Контраобвинения към Столична община

Министерството от своя страна обвинява Столичната община в забавяне на проект за саниране на 23 жилищни блока. "През 2023 г. МРРБ превежда 16,1 млн. лв. аванс за стартиране на санирането. Срокът за избор на изпълнител изтече през 2024 г., а по молба на общината беше удължен до 1 юни 2025 г. Към днешна дата за 6 блока все още няма избрани изпълнители, а за 4 блока те са избрани извън срока", се казва в позицията.

Според министерството всичко това поставя под риск изпълнението на програмата за енергийна ефективност, която е с общо финансиране от близо 54 млн. лв.