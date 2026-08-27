Рекорден бюджет София за 2026 г. Ясно е и ще увеличават ли данъците

Столична община представи бюджет от 1,543 млрд. евро за 2026 г. Проектът за бюджет следва дългосрочната визия за развитие на столицата като модерен, свързан и зелен град – град с качествена инфраструктура, удобен транспорт и по-добра среда за живот. В центъра на тази визия са децата, а сред основните приоритети са образованието и създаването на повече възможности за тяхното развитие. Това съобщават от Столичната община.

ОЩЕ: Терзиев постави образованието на първо място в бюджета за 2026 г.

"Бюджетът за 2026 г. е над 1,543 млрд. евро, което представлява увеличение с 5% спрямо предходната година", посочи заместник-кметът по финанси Георги Клисурски. Това е най-големият бюджет на София досега. За сравнение, финансовата рамка на общината за 2025 г. е 1,47 млрд. евро, за 2024 г. – 1,35 млрд. евро, а за 2023 г. – 1,31 млрд. евро.

Къде отиват парите?

Направление „Социални дейности и здравеопазване“ предвижда в сферата на социалните дейности 46 623 259 евро за държавно делегирани дейности, 8 501 369 евро за местни дейности, 395 178 евро за дофинансиране и 4 286 976 евро за ОП „Социален патронаж“. За общинското здравеопазване са предвидени 37 102 592 евро държавно финансиране (58,85%), 9 184 768 евро дофинансиране (14,57%) и 16 753 800 евро за местни дейности (26,58%), като в местните дейности са разчетени 11 053 200 евро за осигуряване на медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

ОЩЕ: "Парите за София са скрити зад завесата": Терзиев изкара куп проблеми на Бюджет 2026 г.

Средствата, предвидени за направление „Градско планиране и развитие“ в проекта за Бюджет 2026, са насочени към подготовката и реализацията на проекти с дългосрочен ефект върху градската среда. Сред основните приоритети е образователната инфраструктура – подготвени са архитектурни конкурси за проектиране на нови училища и детски градини, които да осигурят качествена, функционална и съвременна среда за децата на София.

В областта на парковете и зелената система е реализацията на конкурси за създаването на линеен парк по протежението на Владайска река, за парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“ и за обновяването на Княжеската градина.

В бюджета за 2026 г. са предвидени 850.2 хил. евро за издръжка и 121.3 хил. евро за обзавеждане и оборудване. За общински образователни програми са предвидени 390 хил. евро, с които продължават „Лятна грижа“, „Учим се заедно“, „Витоша на децата“, „Лидери в действие“, „Да пораснем изправени“ и „Менторска подкрепа на новоназначени учители“.

ОЩЕ: 40 млн. лв. за детски градини, ВиК, здраве и култура: Терзиев предлага актуализация на бюджета

По програмата „София – град на младите и активните“ са предвидени160 хил. евро. Продължава подкрепата за млади таланти чрез целогодишни стипендии, еднократни стипендии и награди, както и чрез „Академия за визионери“, „Моята София. Младите с каузи“ и „Роди се звезда“. През 2026 г. са предвидени нови инициативи за кариерно ориентиране, обучения за членовете на Консултативния съвет по политиките за младежта и безплатни ежемесечни събития в областта на предприемачеството.

В началото на август месец Столичната община започна процедура по поемане на нов дългосрочен дълг с инвестиционна цел в размер до 367 млн. евро за изпълнение на проекти за модернизация на градския транспорт и ключова инфраструктура. От Общината допълниха, че заедно с предвиденото финансиране в размер на 265 млн. евро по програма „Развитие на регионите“ средствата ще бъдат използвани за обновяване на подвижния състав на градския транспорт и за реализацията на стратегически инфраструктурни проекти. Целта е да бъдат подобрени транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот в столицата.