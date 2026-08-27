Родители на бунт срещу забавен ремонт на детска градина и нов прием

Родители на деца от 76-а детска градина в столичния квартал "Младост" се вдигнаха на бунт срещу продължаващия вече година ремонт на детското заведение. По думите им срокът, в който трябвало да приключи, бил удължен два пъти, като междувременно децата били разпръснати по други детски градини в квартала, където, за да ги поберат, използват физкултурни салони.

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Чашата обаче преляла, след като разбрали, че градината е обявила прием на нови деца за новата година и искат отговори. "Основното ни искане е децата да пребивават поне на местата, на които са били разпределени миналата година, и директорката да поеме отговорност за това", каза майка в ефира на Нова телевизия.

Около 200 деца от седем групи са засегнати от ситуацията. Някои от малчуганите дори били премествани неколкократно между различни детски градини.

Друг родител споделя, че детето му е прекарало цялата учебна година във физкултурен салон.

Родителите са получили уверение, че на 2 септември ще се проведе среща и с представители на районната администрация, на която трябва да стане ясно къде ще бъдат настанени децата през новата учебна година. "Не знаем какво ще се случи. Всичко, което са обещали, не е спазено", каза друг родител.

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От ръководството на детската градина са заявили, че нови деца няма да бъдат приемани, докато ремонтът не приключи. От районната администрация са посочили, че не са възложител на ремонта и той не е в техните правомощия. От Столичната община съобщават, че са получили уверение от фирмата изпълнител, че ще се постарае да приключи ремонта до 24 септември.