Плановете на Путин да спечели в Украйна, ЕС мисли да помогне на Киев с още 100 млрд. евро (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин обмисля да проведе по-силни и мащабни удари с балистични ракети в Украйна, специално по Киев, включително по важни обекти в центъра на града, както и по инфраструктура на други градове в Украйна. Това съобщава в свой материал Blooomberg, като статията се базира на информация от източници на американската информационна агенция. И още – източниците на Bloomberg се опасяват, че Путин може да посегне към тактическо ядрено оръжие, за да постигне победа в Украйна по военен път – с конвенционални средства досега това е непостижимо за него. Но и Китай, и Индия изрично са предупредили руския диктатор, че такова нещо е немислимо – а и няма конкретни сигнали и признаци, че Владимир Путин тръгва по този път.

Защо Путин мисли за ескалация – уж защото форматите за мирни преговори са изчерпани, макар че е готов да чуе нови предложения от САЩ посредством Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Путин все повече гледа на украинските далекобойни удари на руска територия като свързани с НАТО, тъй като Аалиансът снабдява Киев с оръжия и разузнавателна информация. И още – руският диктатор все още не мисли да се отказва от войната в Украйна заради западните санкции и заради пораженията по руската петролна индустрия – ОЩЕ: "Меки и неефективни с Путин": Американски сенатор скочи срещу пратениците на Тръмп

Същевременно, известният в Русия канал ВЧК-ОГПУ, който беше посочен от режима на Путин за чуждестранен агент и чийто основен канал в Телеграм беше превзет, твърди, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е говорил с двама висши представители на ФСБ в Москва и изглежда не се е срещнал пряко с Путин. Разговорът е бил с Иван Ткачев, началник на Трета служба (Отдел за военно контраразузнаване) на ФСБ, и Алексей Комков, началник на Пета служба. Двете служби са пряко отговорни от руска страна за войната с Украйна – а ВЧК-ОГПУ твърди, че именно изходът от срещата на Ратклиф с тях е предопределял дали директорът на ЦРУ ще се срещне и с Путин. Благоприятен изход е значел среща с Господаря на Кремъл, която вероятно не се е състояла. Сигурно е обаче, че Ратклиф вече е докладвал на американския президент Доналд Тръмп подробностите за визитата си в Москва, има снимки, които го подсказват - ОЩЕ: Очевидна национализация: Русия тръгва на война с НАТО – защо директорът на ЦРУ отиде в Москва (ОБЗОР – ВИДЕО)

Secretary of War Hegseth, Joint Chiefs of Staff General Caine, and CIA Director Ratcliffe leave the West Wing following a meeting at the White House. Ratcliffe returned from Russia late last night. pic.twitter.com/9p7PTtfE2X — Andrew Leyden (@PenguinSix) August 26, 2026

Според генерал Кийт Келог, който трябваше да е представител на Тръмп за Украйна, но реално изглеждаше такъв само на думи, каза в телевизионно интервю, че американският президент не е притискал украинския си колега Володимир Зеленски да предаде Донбас. "Мисля, че Путин беше с впечатление, че Тръмп ще притисне Зеленски да му предаде останалата част от Донецка област. Това не се случи, защото Тръмп каза това (на Путин), което и аз: "Ако искаш тази земя, ще трябва да се биеш за нея".

Former Trump Ukraine envoy Keith Kellogg on Trump:



He personally did not pressure President Zelensky to voluntarily give up Donbas or Donetsk.



I think Putin hoped that Trump would pressure Zelensky to give him the remaining parts of Donetsk.



That did not happen, because… pic.twitter.com/A7FyJKMLHx — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

Русия се готви да се бие, Украйна – също

Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) предупреди, Русия е преоборудвала до 17 пускови установки С-400, за да нанася удари по Украйна с управляеми ракети РМ-48У. Пет специални руски ракетни групи са разположени в Брянска и Ростовска област, за да изпълняват тази задача. Русия е използвала около 15 РМ-48У на месец от януари до юни, но е изстреляла 46 през първите 20 дни на юли. ГУР изчислява, че Русия има около 400 ракети на склад и планира да произведе още до 500 през 2026 година. Ракетите са преоборудвани да служат като балистични, иначе първоначалното им предназначение е да бъдат примамки – те са по-евтини от балистичния модел на "Искандер".

Освен това, Радио "Свобода" предупреди, че в Гомелска област, Беларус, близо до границата с Украйна, се изгражда железопътна инфраструктура за бързо и мащабно разтоварване на тежка колесна и верижна техника директно от военни влакове. Проектът включва отделен коловоз, проектиран за 60 вагона, и товарна платформа с рампа за разтоварване на колесна и верижна техника. Предупреждението дойде точно преди беларуският диктатор Александър Лукашенко да нареди внезапна проверка на бойната готовност на беларуската армия – за целта една от бригадите на беларуската армия напуска постоянната си база и ще изпълни определени задачи, които не бяха публично разкрити. Съветът за сигурност на Беларус заяви, че учението ще тества бойната готовност на армията, като се вземат предвид поуките от войните в Украйна и Иран, по-специално във въздушния аспект на войната.

В интервю за "Укринформ" председателят на Европейския съвет Антонио Коща каза, че ЕС обмисля да отпусне още 100 млрд. евро на Украйна. "В момента това се обсъжда между държавите членки, но предложението на Европейската комисия включва нова програма за сътрудничество с Украйна на стойност до 100 млрд. евро", посочи той. За последно досега ЕС отпусна заем от 90 млрд. евро за нападнатата от Владимир Путин страна – ОЩЕ: 90 млрд. евро заем за Украйна от ЕС: Официално одобрение от ЕП и обяснение откъде идват парите

Британският о.з. полковник и военен анализатор Хамиш де Бретън-Гордън написа в свой анализ за The Telegraph, че нова мобилизация в Русия може да е сериозна заплаха за Путин. Причината – ако се наложи стотици хиляди мъже от по-заможни семейства да отидат да умират на фронта в Украйна, тогава и руската средна класа за пръв път ще изпита в такъв мащаб какво значи войната. Полковникът сравнява това с войната на СССР в Афганистан. Тогава войниците, завръщащи се в цинкови ковчези, подхрани обществено недоволство, което се превърна в един от факторите за разпадането на СССР. Според британския анализатор, масовата мобилизация може да означава, че „цинкови ковчези“ ще започнат да пристигат в домовете на по-богати руснаци, които досега успешно са игнорирали войната, защото не ги засяга пряко – ОЩЕ: Побесняла рускиня ругае Путин: Върна сина ми без глава, гражданска война ли искаш? (ВИДЕО)

Руски съд осъди 70-годишна украинка на 15 години затвор, защото е дарила 63 420 рубли на украинската армия. Светлана Лой е украинска гражданка, живее в Токмак, Запорожка област, който беше окупиран от руската армия. А според руския съд тя продължила да получава пенсия от Украйна след като получила руски паспорт през 2023 година и това значело, че има антируски възгледи. "Медиазона" съобщи, че при прочитането на присъдата Лой е пяла "Майко моя скъпа", стих от Андрий Малишко от филма от 1958 г. "Млади години":

Russian court sentenced a 70-year-old Ukrainian woman to 15 years in prison for supporting her own country



During the hearing, Svitlana Loy sang the Ukrainian song "Ridna Maty Moya". pic.twitter.com/dNgCjpA8sH — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2026

И още безумия на руското правосъдие – 60 000 рубли глоба за московчанин (Вадим К.), защото лепял в московското метро флаери с призив да не се отива на "специалната военна операция" в Украйна.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 106 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 26 август е имало 229 бойни сблъсъка спрямо 203 на 25 август. Руснаците са хвърлили 294 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 24 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3288 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 160 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 11 150 FPV дрона, което е с около 650 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

31 руски пехотни атаки са извършени в Покровското направление, а в съседното от североизток на Покровск направление – от Торецк към Константиновка, е имало 28 руски пехотни атаки. По 10 руски пехотни атаки са станали в пограничните райони на Суми и Харковска област, 9 – в района на Гуляйполе, Запорожка област. В дневния си обзор ISW категорично посочва, че руските твърдения, че село Писаревка в Суми е превзето, не са верни – показаните видеокадри са модифицирани с ИИ (изкуствен интелект). Институтът за изучаване на войната (ISW) казва същото и за руски твърдения, че в Олександриевското направление руснаците пак превзели селата Ялта, Запорожие и Ниженка, като посочва, че най-предните геолокализирани руски позиции са на 11 километра от Ниженка. Точно визита в Олександриевското направление направи Володимир Зеленски през вчерашния ден - ОЩЕ: Нова награда за лице на "Азов" от Зеленски наред със специални задачи в Донбас (ВИДЕО)

🔥 Enemy logistics on the Sloviansk axis are under fire.



The paratroopers of Ukraine’s 81st Air Assault Brigade, 7th Rapid Response Corps, have increased the number of enemy logistics hubs hit sixfold.



📈 In July, 6 enemy warehouses were located and struck. In just the first… pic.twitter.com/vK9yMrRkzr — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) August 26, 2026

Тази нощ Руската федерация изпълни поредната си масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна – с 2 противокорабни ракети "Оникс", с балистични ракети "Искандер-М"/КН-23 и 258 далекобойни дрона, включително ракети-дронове "Бандерол". Свалени са 1 ракета "Оникс", 7 балистични ракети, 3 ракети-дронове "Бандерол" и 222 други далекобойни дронове, сочи сводката на украинските ВВС. На 15 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО ракети и дронове.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в профилите си в социалните мрежи, че при руската въздушна атака в Украйна през тази нощ и рано сутринта е поразена критична инфраструктура в Полтавска, Сумска и Херсонска области. В Харковска област са ударени жилищни сгради. В Краматорск управляема авиационна бомба уцели многоетажна сграда. Четирима души са извадени от руините там. Трима души са ранени в Запорожие и двама в Кривой Рог. Жилищен блок беше ударен в Одеса, според местния военновременен ръководител Олег Кипер има трима ранени. Вчера руското военно министерство се похвали, че в Измаил, Одеска област, е ударен товарен кораб, както и резервоари за гориво. В Чубинско, Киевска област, всички необходими аварийни служби участват в гасенето на пожари в предприятия след руски удари с дронове. Украинската спешна служба обаче казва, че в Сумска област има загинал човек, а кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в официалния си канал в Телеграм, че има значителни щети по сграда на гимназия в Шевченковския район. Той предупреди след 10:00 часа, че пак има опасност от атака с дронове. Военновременният ръководител на Киевска област Тимур Ткаченко добави в официалния си канал в Телеграм, че в Киевска област са поразени поне 3 склада, двама души са ранени – 15-годишно момиче и 73-годишна жена. В Миргород е уцелен енергиен обект, има прекъсване на тока в 7 населени места – ОЩЕ: Руските ракети и дронове пак удрят - Киев, Одеса, Запорожие, Полтава. Данни за дрон и към Румъния