"Г-жо Ивкова, Вие обезглавихте Спешната помощ": Спешните медици в паника заради поредната реформа

Знаете ли какви чудеса правим, за да спасим пациентите си от този Франкенщайн, наречен българско здравеопазване, че ни причинявате поредните реформи?

Това написа в емоционално писмо д-р Десислава Кателиева, председател на Национална асоциация на работещите в спешна медицинска помощ (НАРСМП), която остро разкритикува готвената реформа от Министерството на здравеопазването в сектора.

Тя публикува писмо до министъра на здравеопазването Катя Ивкова относно "8000 спешни лекари и медицински специалисти, с тежък бърнаут, които се чувстват застрашени от вашите реформи".

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"Всеки започва от Спешната помощ, защото е слаба и беззащитна"

"Аз съм част от Националната система за спешна медицинска помощ от 15 юли 1994 г. ,т.е. 31 години съм спешен медик с магистратури по здравен мениджмънт, психология и медицина със специалност спешна медицина и медицина на бедствените ситуации, доктор по социална медицина. Имам около 18 години стаж по линейки и 13 г. стаж в спешни отделения. Видяла съм смъртта във всички възрасти и по хиляди причини, спасила съм и хиляди пациенти, част от които ме помнят по име и по лице, аз тях за съжаление не. Следя медиините ви изяви и чакам прословутия проект за реформи в спешната помощ. Не коментирам, защото за 30 години съм свикнала всеки нов министър да стартира с реформи в спешната помощ, защото тя е толкова слаба и безпомощна, без лобита, без печалба, без експерти. В другите сфери на здравеопазването проблеми има предостатъчно, но там има лобита, има интереси в полза на платената здравна услуга и реформите се отлагат", пише д-р Кателиева.

Тя заявява, че колегите й от страната й звънят и питат ще останат ли без работа при стартирането на реформата в Спешната помощ. "Аз им казвам спокойно, защото няма проект за общественно обсъждане, няма общественна подкрепа, зам.-министрите подават оставки или им ги искат", допълни тя.

Проектът за Национален център за спешна медицинска помощ

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"Но днес г-жо Ивкова, Вие обезглавихте Спешната помощ, за да наложите проекта за Национален център за спешна медицинска помощ без да знаем що е това. Само да попитам, ако пламне Сакар или стане голяма катастрофа на магистралата, кой ще координира екипите от няколко области в оказване на спешна помощ при голям брой пострадали? За Ваше сведение, годишно 200 филиала на спешна медицинска помощ преглеждат между 1 млн - 1,5 млн пациенти, РКЦ и мобилните екипи приемат и изпълняват между 1 млн - 1,5 млн повиквания, а спешните отделения обслужват между 1 млн и 1,5 млн пациенти. Това се прави от армия от 7-8000 изтощени спешни медици в предимно пенсионна и предпенсионна възраст. Справката е ежегодните доклади на МЗ. Това крепи цялото ни клатещо се здравеопазване от лекари, лекуващи с телемедицина, е-подписи, е-направления, е-рецепти, НЗИС, НЗОК и силно ограничени възможности за диагностика и лечение от клиничните пътеки и амбулаторни процедури", продължава председателят на НАРСМП.

"Вярвате ли, че ежегодно повече от половината български народ е в спешни състояния или не виждате, че ние сме просто липсващото ОПЛ, специалист, заето легло в болница и понякога спешна медицинска помощ. Знаете ли какви чудеса правим, за да спасим пациентите си от този ФРАНКЕНЩАЙН, НАРЕЧЕН БЪЛГАРСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, че ни причинявате поредните реформи?", попита още медикът.

Д-р Кателиева постави основните въпроси, които вълнуват системата:

"1. Как ще централизирате 27 администрации на ЦСМП в една структура? Като ни наказват и уволняват до София ли да идваме? Как един човек ще контролира армия от 200 стационарни и 300 мобилни екипи денонощно в реално време?

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2. Как ще координирате 27 РКЦ и КЦ на ЦСМПВ, като извадите от уравнението Хелимед сървиз, които решава последен дали ще литне хеликоптер или не? Как ще координирате 27 РКЦ, които и по места нямат връзка с болниците? Колко и какви специалисти ще назначите във вашия национален център, които да правят телекомуникационен и екипен приоритетен триаж в реално време на територията на страната? Кой ще прави медицинското консултиране на долекарските и домедицинските екипи като телемедицина няма? Как ще се координират хоспитализациите, като в реално време никой не знае какви и къде свободни легла има в болниците?

3. Как ще гарантирате с Вашата гигатска структура сигурността и живота на екипите и пациентите ни, като проблемите не са в системата, а в организацията на цялото здравеопазване? Знаете ли от колко месеци болниците крият легла, за да не приемат спешни пациенти и ние правим чудеса, за да лекуваме спешните си пациенти? Как ще се справите с болничните лобита, които ги интересува печалбата от плановия пациент, а не загубата от полиморбидния или политравматичния пациент?

4. Каква ще е съдбата на НЦОКССМП или пак ще чакаме веднъж на 10 години европроект, за да ни обучават? По света колегите ни правят чудеса в симулационни центрове, работят с изкуствен интелект, прилагат експресна лабораторна и образна диагностика на спешен пациент, а ние правим ЕКГ и глюкометрия и правим КПР на маникена от студентските години Пенчо".

Тя уточни, че има още въпроси, ще си ги запази за момента, когато види проекта за Национален център за спешна медицинска помощ.

Източник: БГНЕС

"Ако ме уволните, няма кой да ме замести"

Д-р Кателиева допусна хипотезата да бъде уволнена, но заяви, че в такъв случай просто няма да има кой да поеме задълженията й.

"Разбира се може да се изкушите като предшествениците ви да ме уволните, но ако го направите, през този и следващия месец няма кой да поеме дежурствата ми. Напуснаха, заради стреса, несигурността, ниската заплата. Този месец имам 252 часа дневни, нощни и денонощни дежурства поради липса на персонал и това ми дава силата да напиша този пост, защото ми пука за хората, за спасяването на живота, за които се заклех преди 31 години", пише д-р Кателиева, която призовава за публичност на проекта.

"За бога, публикувайте проекта за Национален център за спешна медицинска помощ и дайте шанс на хората, които практикуват спешна медицина да ви покажат къде и с какво бъркате, преди да напуснат и последните мохикани в спешно отделение или филиала на спешна помощ", завършва писмото.