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Дране за Таки, Ами и Малката Белинга: ДБ недоволства, че властта само драска по обвивката на мафията (ВИДЕО)

27 август 2026, 11:12 часа 616 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Дране за Таки, Ами и Малката Белинга: ДБ недоволства, че властта само драска по обвивката на мафията (ВИДЕО)

"В случая с намерения заглушител в "Драгалевци" показва само едно - дълги години мафията се е сраснала с държавата, сраснала се е със службите и МВР. Въпросът е какво ще предприемат от тук нататък. Ще има ли реформи или само ще наблюдаваме леко драскане върху обвивката на мафията, а трябва да има истинско дране", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента за Размиг Чакърян-Ами, Христофорос Аманатидис-Таки, Малката Белинга, като думите му бяха в контекста на разследването срещу заглушителите в столичния квартал "Драгалевци".

Реалната реформа

"Демократична България" ще настоява за реална реформа. "Да не се окаже, че в момента някои дразни тези мутри, престъпници, наркотрафиканти, за да им вземе мрежата отдолу и да се смени фасада. Ние не виждаме реална стъпка, а отстраняване на едни пионки отгоре", заяви още Мичев.

За целта от формацията предлагат промени в Закона за продуктовите такси. "Това е такса, която всеки български гражданин плаща, когато си закупува електроуреди, кола и т.н. Те са овладени от Таки и неговите хора в последните няколко години. Ние предлагаме те да отпаднат за МПС-ата и да бъде либерализиран пазара така че Таки да бъде изхвърлен от там", обясни другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов - ОЩЕ: Над година: Наследството на Пеевски и Борисов защо не купуваме доста по-евтини електроуреди и техника 

Според тях това ще доведе до намялаване на цените и спиране на финансовия ресурс към олигархията.

От "Демократична България" твърдят още, че Пеевски се договаря с Таки и Бойко Борисов по време на предното правителство, а кабионетът тогава направил така, че стотици милиони са отишли в джоба на Таки със знанието на лидерите на ДПС и ГЕРБ. ОЩЕ: Акцията за заглушителя стигна до Ами, имението му е претърсвано

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Патрулката в "Драгалевци" и съмнения за чадъри

"Демократична България" обърна внимание на един детайл от случая със заглушителя в "Драгалевци", а именно на намерената патрулка и напомни за необяснимите патрулки пред "Осемте джуджета", пред офиса на Васил Божков, пред хотел "Берлин".

В тази връзка Божидар Божанов е задал два въпроса на вътрешния министър Иван Демерждиев, като иска да разбере кой е сложил въпросната патрулка.

"Да каже кои са хората в МВР, които са слагали тези чадъри. Когато се демонтира моделът, трябва да махнеш шофьорите, които са го обслужвали", заяви още Божанов. 

Вторият му въпрос е бил свързан с джипа със заглушителя в "Драгалевци", като съмнението му е дали е имало опити да бъдат позачистени някои неща, тъй като превозното средство не е намерено веднага. 

Връзка със "златния гьол"

Той обърна внимание и на връзка между "златния гьол" на "Капитан Андреево" и случая със заглушителя в "Драгалевци", като се оплака, че прокуратурата му пречи да получи доклад на АДФИ по темата.

"Прокуратурата слага чадър върху тези фирми много отдавна. Един пример, с който съм занимавал пленарна зала - 2022 г. по време на нашето управление се възлага доклад на АДФИ да провери златния гьол, АДФИ установява престъпление и го изпраща на прокуратурата. Тя крие този доклад тогава и се оказва, че фирмата-собственик на този заглушител на техника има обща собственост с фирмата за златния гьол", добави още Божанов. ОЩЕ: Сенките на Ами и Къро, обществени поръчки за милиони, сляпа ДАНС: Делото около скандалния GPS заглушител

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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