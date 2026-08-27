Пациентът не е длъжен да търси кръв, но кой ще я осигури? Болничната асоциация поставя остър въпрос

Последните публични изявления, че пациентите у нас не са длъжни да осигуряват кръводарители, за да получат необходимото си лечение, повдигат сериозен институционален и обществен дебат. От Българската болнична асоциация (ББА) категорично заявяват, че подкрепят този принцип. Според организацията никой човек, който е болен, притеснен и изправен пред предстояща операция, не трябва да бъде натоварван с допълнителната задача да издирва приятели, роднини и познати, които да дарят кръв.

От асоциацията обаче подчертават, че е крайно време да се каже и другата, често премълчавана част от реалността.

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Системен проблем

"Кръвта не може да бъде сътворена с административно разпореждане – тя идва единствено от доброволните дарители. Когато те са малко, дефицитът става критичен. Това е суровата действителност, с която лечебните заведения за болнична помощ и кръвните центрове в цялата страна се сблъскват на ежедневна база", заявяват от болничната асоциация.

Те насочват вниманието към една важна гледна точка, която пациентите трябва да знаят - когато дадена болница е търсила съдействие за намиране на кръводарители, тя никога не го е правирила за свои нужди. Търсенето е било изцяло в интерес на самия пациент – за човека, предстои му операция с риск от тежко кървене и чийто живот в критичен момент може да зависи от наличието на животоспасяващата течност.

"Нито лекарите и болниците, нито кръвните центрове имат способността да „произвеждат“ кръв на склад. В създалата се ситуация няма „виновна страна“, а става дума за дълбок системен проблем", се заявява в позицията им.

Дилема в операционната

Когато кръвта не достига, лекари, пациенти, близки и институции се оказват от една и съща страна, изправени пред един и същ фатален въпрос: Откъде да се вземе необходимата кръв?

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Медицинските стандарти са категорични – за извършването на определени тежки интервенции не са достатъчни само модерната операционна зала, опитният хирург, анестезиологът и специализираната апаратура. Задължително условие за безопасност е наличието на гарантиран кръвен резерв. Нито един отговорен лекар не би поел риска да започне операция, знаейки, че при евентуален кръвоизлив нужните кръвни продукти може просто да липсват.

Така се ражда трудната дилема на днешния ден: от една страна стои правилното правило пациентите да не бъдат принуждавани да търсят кръводарители, но от друга – остава въпросът какво се случва, когато кръв няма.

Дали операцията трябва да бъде отложена с риска за здравето на болния?

Дали тя да бъде извършена без необходимия резерв?

Дали лекарите просто да кажат на пациента, че кръв няма, но да им бъде отнето правото дори да потърсят съдействие за доброволни дарители?

Или държавата е тази, която трябва да създаде работещ механизъм за гарантиране на резерва?

Искане за спешни указания

Именно заради тези въпроси Българската болнична асоциация се обърна официално към Министерството на здравеопазването с настояване за спешни и конкретни указания, както и за незабавна среща. Целта не е спор или прехвърляне на отговорността върху пациентите, а получаването на ясен отговор в експресен порядък – кой и как ще гарантира осигуряването на кръв за лечебните дейности. Търси се решение, което защитава пациента не само на хартия и административно, а напълно реално.

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Най-нежеланият сценарий, пред който предупреждават от бранша, е пациентът формално да бъде освободен от задачата да търси кръводарители, но реално неговата операция да бъде отложена или провалена поради липса на кръвни продукти.

Във връзка с кризата ББА отправя и топъл призив към българското общество. Институциите и лекарите призовават гражданите да продължават да даряват кръв доброволно, защото някъде в този момент има човек в нужда, когото те не познават. Повечето болници-членове на асоциацията редовно организират вътрешни кампании, а кръв може да бъде дарена по всяко време в кръвните центрове в цялата страна.

Междувременно лекарите ще продължат да настояват държавата да изгради устойчив модел, при който болниците разполагат с необходимия ресурс за безопасно лечение на всеки български гражданин.