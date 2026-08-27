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Скаути на редица европейски клубове ще гледат две от звездите на ЦСКА срещу ОФИ

27 август 2026, 10:43 часа 651 прочитания 0 коментара

Скаути на редица европейски клубове са пристигнали в България, за да наблюдават на живо изявите на две от звездите на ЦСКА в предстоящия мач-реванш срещу ОФИ Крит от плейофната фаза на Лига Европа. Става въпрос за вратаря на „армейците“ Фьодор Лапоухов и вътрешния полузащитник Джеймс Ето'о. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, двубоят е тази вечер от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Лапоухов е следен от Майнц и два руски гранда

Фьодор Лапоухов е следен от московските Спартак и Локомотив, както и от елитния германски Майнц. Очаква се представители и на трите клуба да са на трибуните на Националния стадион, за да се запознаят детайлно с качествата на беларуския страж. На този етап от ЦСКА не бързат да се разделят с младия вратар, но при добра оферта шефовете на „червените“ може и да склонят да го продадат.

Фьодор Лапоухов ЦСКА

Карабах е фаворит за подписа на Джеймс Ето'о

Джеймс Ето'о пък ще бъде наблюдаван от скаути на Карабах и няколко турски отбора. Азербайджанският тим познава отлично качествата на халфа, тъй като се изправи срещу ЦСКА във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Именно Карабах е фаворит за подписа на камерунския национал. „Армейците“ обаче искат поне 2,7 милиона евро, за да се разделят с един от най-качествените си футболисти.

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Лига Европа ЦСКА Майнц Спартак Москва Локомотив Москва ОФИ Крит Карабах Джеймс Ето Фьодор Лапухов
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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