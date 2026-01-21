Самоков посрещна първия Българо-унгарски ректорски форум

Самоков бе домакин на Първия българо-унгарски ректорски форум – значимо международно събитие, което събра ръководствата на висши училища от България и Унгария, представители на държавни институции, дипломатическия корпус и академичната общност.

Форумът беше открит от председателя на Съвета на ректорите на висшите училища в България проф. д-р Магдалена Темелкова, която благодари на Община Самоков за домакинството и подчерта, че без активната подкрепа на местната власт провеждането на форума не би било възможно.

Заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов заяви, че независимо от политическите промени, подкрепата на Министерството на образованието и науката за висшето образование и международното академично сътрудничество остава силна и ще продължи и в бъдеще.

Сред официалните гости бяха Н.Пр. Миклош Борош, посланик на Унгария в България, представители на дипломатическите мисии, почетният консул д-р Бочков, както и проф. Бела Меркели – председател на Унгарската конференция на ректорите.

Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов приветства участниците и подчерта ролята на града като активен партньор на висшето образование:

„За мен е чест да ви приветствам в град Самоков – град с дълбоки исторически корени и с ясна визия за бъдещето, в което образованието, науката и иновациите са ключови двигатели на регионалното развитие.

Вярвам, че Самоков разполага с отлични предпоставки да бъде активен партньор на висшето образование – стратегическо местоположение, стимулираща среда и ясна подкрепа от страна на общината и бизнеса.“

Кметът отбеляза и конкретния потенциал на града за развитие на академични инициативи, включително възможността сградата на бившия Дом на народната армия да бъде развита като филиал на университет, академичен или иновационен център.

В рамките на форума беше подчертано значението на образованието като мост на доверие и дългосрочно партньорство между държавите. Представени бяха възможностите за обучение в унгарски университети, включително в най-стария медицински университет „Семелвайс“, който вече си партнира с български висши училища и привлича значителен брой български студенти.

По-късно днес предстои подписване на меморандуми за сътрудничество между български и унгарски висши училища, както и между Община Самоков и Висшето училище по телекомуникации и пощи, с цел развитие на образованието, иновациите и човешкия капитал в региона.