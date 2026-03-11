Властта не откликна на поканата за диалог с транспортните работници в София

Въпреки отправената покана за диалог с работниците в градския транспорт в София, не срещата не дойде представител на нито една институция. Това съобщиха от Федерацията на транспортните синдикати (ФТС) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

ОЩЕ: Работещите в градския транспорт в София канят властта на диалог, но готвят и протест

Припомняме, че работещите в столичния градски транспорт поканиха служебния премиер Андрей Гюров, служебния финансов министър Георги Клисурски и столичния кмет Васил Терзиев, за да разговарят за заплащането в сектора и за подобряването на условията на труд в поделение "Трамкар".

✊✊✊ Започна протестната акция на работниците в столичния градски транспорт. 📌 Те настояват за субсидия от държавния... Публикувахте от Конфедерация на независимите синдикати в България - КНСБ в Вторник, 10 март 2026 г.

Исканията са за 5% повишение на заплатите на транспортните работници в София. Тези средства трябва да бъдат представени закона за удължителния бюджет, който ще се гласува утре в парламента.

"Да, разочаровани сме. Още в края на миналия месец изпратихме писма с покана до премиера, министъра на финансите и кмета на София. Сега разбираме, че министърът на финансите има ангажименти. Можеше да пренареди малко програмата и да дойде за десет минути", коментира Александър Шопов, председателят на федерацията.

ОЩЕ: "Проблемите в транспорта са известни": Терзиев пита кой ги задълбочава

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че благодари за поканата, но много добре знае какви са условията в системата. "Недостигът на кадри, остарелият подвижен състав и ужасните условия на труд не са се появили вчера", добави той.