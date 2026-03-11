Лайфстайл:

Властта не откликна на поканата за диалог с транспортните работници в София

11 март 2026, 10:10 часа 364 прочитания 0 коментара
Властта не откликна на поканата за диалог с транспортните работници в София

Въпреки отправената покана за диалог с работниците в градския транспорт в София, не срещата не дойде представител на нито една институция. Това съобщиха от Федерацията на транспортните синдикати (ФТС) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

ОЩЕ: Работещите в градския транспорт в София канят властта на диалог, но готвят и протест

Припомняме, че работещите в столичния градски транспорт поканиха служебния премиер Андрей Гюров, служебния финансов министър Георги Клисурски и столичния кмет Васил Терзиев, за да разговарят за заплащането в сектора и за подобряването на условията на труд в поделение "Трамкар".

✊✊✊ Започна протестната акция на работниците в столичния градски транспорт. 📌 Те настояват за субсидия от държавния...

Публикувахте от Конфедерация на независимите синдикати в България - КНСБ в Вторник, 10 март 2026 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Исканията са за 5% повишение на заплатите на транспортните работници в София. Тези средства трябва да бъдат представени закона за удължителния бюджет, който ще се гласува утре в парламента.

"Да, разочаровани сме. Още в края на миналия месец изпратихме писма с покана до премиера, министъра на финансите и кмета на София. Сега разбираме, че министърът на финансите има ангажименти. Можеше да пренареди малко програмата и да дойде за десет минути", коментира Александър Шопов, председателят на федерацията.

ОЩЕ: "Проблемите в транспорта са известни": Терзиев пита кой ги задълбочава

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че благодари за поканата, но много добре знае какви са условията в системата. "Недостигът на кадри, остарелият подвижен състав и ужасните условия на труд не са се появили вчера", добави той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
протест Заплати Градски транспорт Васил Терзиев
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес