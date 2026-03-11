Нова организация на движението по пътищата на Витоша

Столичната община актуализира организацията на движението по основните пътища към Витоша с цел по-добро управление на трафика, по-лесен достъп до планината и по-безопасна среда за посетителите.

В периода 1 декември - 31 март, в почивни и празнични дни се ограничава влизането на частни автомобили по пътищата Бояна - Офелиите и Драгалевци - хижа „Алеко“.

Ограничението се прилага в часовия интервал 11:00-16:00 часа, когато трафикът към планината е най-интензивен. Мярката има за цел да намали задръстванията и хаотичното паркиране около хижите и туристическите обекти, както и да осигури нормалното движение на градския транспорт.

С актуализацията се въвеждат и по-конкретни механизми за управление на достъпа при натоварване или рискови ситуации. При запълване на капацитета за паркиране, неблагоприятни метеорологични условия, масови посещения или събития, органите на реда могат временно да ограничават достъпа по отделни участъци от пътната мрежа на Витоша.

Предвидена е и възможност при снеговалеж, заледяване или необходимост от почистване на пътя да се въвежда временно затваряне на движението, както и забрана за престой и паркиране в нощните часове между 22:00 и 6:00 часа, за да се осигури навременно почистване и безопасност на движението.

В същото време се запазва достъпът за обществения транспорт, Планинската спасителна служба, както и за служебните автомобили на хижи, туристически обекти и поддържащите екипи.

Паралелно с това Центърът за градска мобилност ще следи транспортната обстановка и при необходимост ще осигурява допълнителни автобуси, така че посетителите на Витоша да имат удобна алтернатива за придвижване.

Целта на промените е по-добра организация на трафика, по-малко напрежение в пиковите часове и по-приятна и безопасна среда за всички, които посещават планината.