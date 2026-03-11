Гордост за Елин Пелин: Бронзов медал за Иван Арнаудов от Европейското първенство по пара вдигане на тежести

Бронзов медал за Иван Арнаудов от с. Мусачево на Европейското първенство по пара вдигане на тежести. Иван Арнаудов завоюва бронзов медал в категория до 80 кг на Европейското първенство по пара вдигане на тежести 2026, което се провежда в Тбилиси, Грузия.

Това е първото му участие на международна сцена, като той се представи изключително достойно и успя да се качи на почетната стълбичка. Българският състезател постигна сборен резултат от 377 кг, който му отреди третото място в категорията. Пред него в класирането се наредиха Георги Дурглишвили от Грузия и Донато Телеска от Италия.

В индивидуалното класиране Иван Арнаудов зае 10-о място с резултат от 130 кг. Представянето му на шампионата демонстрира стабилност и показва сериозен потенциал за бъдещи успехи на международната сцена. Иван Арнаудов се подготвя под ръководството на своя треньор Валентин Панайотов.

Участието на българския отбор в Европейското първенство е подпомогнато финансово от Министерството на младежта и спорта по проект № 36-00-01/12.1.2026 г., както и от IPC Impact.