Седмицата на отворените врати в “Творилница Новоселци” премина в много детска радост

Седмицата на отворените врати в “Творилница Новоселци”, община Елин Пелин, премина с много песни, танци, музика и усмивки! Присъстващите се запознаха с преподавателите по гайда, тъпан, кавал, гъдулка и народно пеене, които представиха дейността си и споделиха интересни истории за своя път в музиката. Всеки от тях разказа как се е запалил по българските инструменти и пеенето, за първите си стъпки, за пътуванията и концертите си в чужбина, както и за това какво му дава народната музика, как се приема тя у нас и по света и защо е важно да я познаваме и съхраним.

Инструменталистите показаха как и от какво са направени техните инструменти, как се свири на тях и какви са техните особености. Имаше демонстрации на инструменти и народно пеене – едногласно и двугласно, както и весело хоро, в което се включиха всички!

Гостите имаха възможност да опитат да посвирят на избран инструмент или да попеят заедно с преподавателите. При демонстрацията по пеене, Евгения Милушева покани своите малки внучки да покажат двугласно изпълнение, а на сцената се изявиха и талантливи деца и по-големи участници.

Заниманията започват още от следващата седмица! Вече има записани участници, а ние продължаваме да записваме желаещи – деца и възрастни. Ако и вие искате да станете част от нашето музикално семейство, обадете се на телефон: 0889 786 509.

Очакваме те в „Творилница Новоселци“! Мястото, където традицията оживява!