Село Елешница, община Елин Пелин, отбеляза тържествено Голяма Богородица

Днес, 15 август 2025 г., в манастира „Успение Богородично“, с. Елешница с празничен водосвет и курбан за здраве и благоденствие беше отбелязан големият християнски празник Успение Богородично. На тържеството присъстваха г-н Богомил Бранков – председател на ОбС – Елин Пелин, г-жа Райничка Николова – заместник-кмет на Община Елин Пелин, г-жа Кристалина Иванова – кмет на с. Елешница, както и кметове на други населени места.

Жителите на селото традиционно отбелязват Успение Богородично на 15 август в Елешнишкия манастир, като събитието събира местната общност и гости в дух на вяра и единство.