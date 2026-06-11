София разширява спортната инфраструктура с нови площадки и игрища

Върху девет имота ще бъдат изградени спортни площадки, тенис кортове и футболни игрища. Това съобщи председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров. Идеята е чрез публично-частно партньорство да се привлече частен капитал, който да строи бързо, докато Общината запазва контрола върху терените. Петров каза, че вместо да се чака години наред да бъдат отделени средства за спортни съоръжения, се отваря вратата за търсене на частни инвеститори.

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"Така много по-бързо ще могат да се построят спортни зали и спортна инфраструктура. Ще дадем възможност да се постигнат резултати в кратки срокове", каза той. По думите му най-важното е, че гражданите ще получат спортна инфраструктура, която впоследствие ще стане общинска собственост.

Вили Лилков от "Синя София" припомни, че работна група, която беше назначена с решение на СОС, обследва всички възможни имоти със спортно предназначение. "Тези терени ще бъдат предложени в най-скоро време след финансово-икономически анализ на спортни федерации и клубове, които ще могат да се възползват от тях съгласно Закона за физическото възпитание и спорта. Те ще получат безвъзмездно право за строеж върху имотите за срок от 30 години, след което инфраструктурата по закон става общинска", обясни процедурата Лилков.

Димитър Вучев от групата на ГЕРБ-СДС отбеляза, че след финала на стопанисването от частна компания, обектите ще станат общинска собственост. "От ГЕРБ-СДС подкрепата е пълна", посочи Вучев и благодари на всички колеги, които са участвали в процеса.