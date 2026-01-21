Предизборните пируети започват: Кабинетът отпусна милиони за физкултурни салони, площадки и ремонт на студентски общежития

Изцяло предизборно и в рамките на управлението си в оставка Министерския съвет взе решение да предостави допълнителни 5 милиона евро по бюджета на Министерството на образованието и на общините за изпълнението на инвестиционни програми. Те са приети през 2023 г., а изпълнението стартира през 2024 г., каза министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев по време на брифинг след края на заседанието на кабинета в сряда.

Най-значима е програмата за строеж и ремонт на физкултурни салони и спортни площадки в дворовете на училищата. Изграждат се и се ремонтират 165 физкултурни салони - 45 проекта са приключили, а 120 са в изпълнение. Към момента има новоизградени 225 спортни площадки, 126 са в процес на строеж.

Още: 665 евро стипендия: Държавата в опит да задържи най-добрите ученици в България

Втората програма е за строеж, пристрояване и надграждане на училища и детски градини, с цел преминаване на едносменен режим на обучение в училищата и намаляване недостига на места в предучилищна възраст при детските градини. Три проекта са изцяло приключили, 60 са в процес на изпълнение, 32 предстои да стартират.

Третата програма е за саниране, обновяване и модернизиране на студентски общежития. По нея се изпълняват 32 проекта, като 6 са изцяло приключили, стана ясно от думите на Вълчев.

Още: Тате ще ми купи колело, ама друг път: Поредната образователна реформа е "за после"