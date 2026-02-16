Част от София е без парно и топла вода

Аварии оставиха части от София без парно и топла вода. Прекъснато е топлоподаването от днес до 18 февруари на абонатите в бл. № 33, 34А, 34Б, 37, 37А, 38, 38А, 48, 48А, 49, 49А, 49Б, 50, 50А в ж.к. "Младост 1", сочи справка на интернет страницата на "Топлофикация-София". Очакваното възстановяване на топлоподаването на засегнатите е 9:30 часа на 18 февруари.

ОЩЕ: Заради чести аварии: КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация София“

Без парно и топла вода са и абонатите на "Топлофикация-София" на ул. "Постоянство" № 68 и на ул. "Климент Денчев" № 7, 9 и 11 в "Гео Милев". Очаквано възстановяване на топлоподаването е 10:30 часа на 18 февруари.

На 9 февруари голяма част от центъра остана без топлоподаване отново заради аварии.

Задълженията на "Топлофикация София" към 31 януари 2026 г. са 1 215 527 112 евро, съобщи директорът на дружеството Петър Петров на изслушване по време на заседанието на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС), който е принципал на общинското дружество.