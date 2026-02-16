Любопитно:

"Недопустимо": Терзиев настоя за реакция след палежа на кола на кмета на Бистрица

Палежът на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са недопустими и изискват незабавна, видима реакция от държавата – още повече при данни за предходни заплахи и подадени сигнали. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община. Той изразява категоричното си възмущение от акта.

"Къде е МВР?"

От Столичната община припомнят, че през последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали до компетентните институции във връзка с нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища на територията на района, както и за отправени към него заплахи. По тези сигнали са извършвани проверки, но случаят поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и за необходимостта от реална превенция, се казва в информацията.

“Защо всеки път сценарият е един и същ – има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство, къде са превантивните действия на службите, къде е МВР и Даниел Митов? Още колко тежки случая трябва да се случат, за да поеме политическа отговорност ръководството на министерството?” пита Tерзиев.

Той смята, че държавата не може да реагира постфактум – тя е длъжна да предотвратява. Кметът на София настоява за бързо, прозрачно и резултатно разследване, което да установи както извършителите, така и евентуалните подбудители. Според него посегателство срещу избран представител на местната власт е удар срещу институциите и срещу правото на гражданите да бъдат представлявани без страх и натиск.

Столичната община очаква от компетентните органи конкретни действия и публична отчетност.

От МВР съобщиха, че се работи активно по случая с палежа на автомобила и входната врата на кмета на Бистрица Самуил Попов. 

