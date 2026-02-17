Общинари настояват за разследване на доставката на автобуси в столицата

Общински съветници от "Синя България" внасят доклад в Столичния общински съвет (СОС) с предложение за създаване на временна комисия, която да провери обстоятелствата около договор за доставка на автобуси за общинското дружество "Столичен автотранспорт" ЕАД. Поводът са съмнения за значително завишени цени при сделката, съобщиха от формацията.

Според внесените мотиви информация за закупуване на автобуси на цена от около 80 000 евро за брой при приблизителна пазарна стойност 9000 евро поражда въпроси относно целесъобразността, прозрачността и защитата на обществения интерес. От "Синя София" настояват комисията да установи всички факти по процедурата по договаряне, ценообразуването, вземането и одобрението на решенията.

Според вносителите този отказ цели защита на интересите на Столичната община, но създава риск от съдебни претенции и допълнителни разходи за бюджета.

Предлага се комисията да бъде съставена от седем общински съветници от различни политически групи със срок на работа 45 дни. Тя трябва да има правомощия да изисква всички документи по сделката, включително договори, анекси, фактури, вътрешни протоколи, кореспонденция и пазарни проучвания, както и да изслушва длъжностни лица и външни експерти.

Вносителите посочват, че създаването на временна комисия е необходимо за възстановяване на общественото доверие и за изясняване как се разходват публичните средства в София.

На последното заседание на СОС предложението за смяна на ръководството на "Столичен автотранспорт" не беше прието. "Никакви аргументи за това какво се случва в дружеството, за това как се купуват стари автобуси на 8, 9, 10 пъти по-високи цени, отколкото могат да бъдат намерени, не бяха чути", заяви тогава кметът на София Васил Терзиев. Той подчерта, че сегашното управление на дружеството не показва интерес към реформа.