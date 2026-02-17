Зелен оазис или нова градска зона? Проучват бъдещето на района около река Владайска

Какво е важно в едно съвременно градско зелено пространство? Повече възможности за спорт, удобни алеи за разходка, по-добро осветление и сигурност, места за срещи и събития? Столична община започва проучване за развитието на зоната около река Владайска. (Линк към анкетата ТУК) Целта е пространството постепенно да се превърне в модерен линеен парк - по-добре свързващ северните с централните части на града, по-достъпен и по-пълноценно използван от жителите на София.

Преди обявяването на международен архитектурен конкурс за обновяването на територията, Столичната община иска да събере мнения и конкретни предложения от гражданите. Получената информация ще помогне при формулирането на заданието към конкурса така, че проектните решения да отразяват реалните потребности и очаквания.

"Планирането на градската среда има смисъл, когато стъпва на обратна връзка от хората. Чрез това проучване ще получим конкретни насоки за това кои функции и зони са приоритетни и как съгражданите ни си представят бъдещето на пространството край реката", отбеляза Васил Терзиев.

Анкетата е кратка и анонимна и отнема около 5 минути. Участниците в нея могат да посочат кои зони е важно да бъдат развити, какви дейности да бъдат предвидени, както и да споделят допълнителни идеи и препоръки.

Столична община приканва всички заинтересовани да се включат в проучването и да дадат своя принос за планирането на бъдещия парк край река Владайска.