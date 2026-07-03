Съдът потвърди: 100 000 лв. глоба за увреждането на жълтите павета

Имуществената санкция на "Трейс груп холд" за нарушение на задълженията по опазване на жълтите керамични павета – недвижима културна ценност и един от символите на София, която беше наложена от Столична община, е потвърдена и от Софийският районен съд. Казусът е свързан с изпълнението на проекта за изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централната градска част на столицата.

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След извършените строително-ремонтни дейности през 2022 г. бяха установени увреждания по керамичната паважна настилка в участъци от бул. "Цар Освободител", което предизвика широк обществен отзвук. Случаят с жълтите павета се превърна в най-разпознаваемия пример за т.нар. "ремонт на ремонта", предизвикал сериозен обществен дебат за качеството на изпълнението и опазването на културното наследство в центъра на София.

В рамките на извършените проверки главният архитект на Столична община установява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си да осигури необходимия контрол, опазване и съхраняване на паважната настилка с грижата на добър стопанин. Поради това на 31 октомври 2022 г. е издадено наказателно постановление № РА-21-05, с което на фирмата е наложена имуществена санкция в размер на 100 000 лева за нарушение на чл. 20 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община.

Вчера (2 юли) в Направление „Градско планиране и развитие“ е получено съобщение от Софийския районен съд по административнонаказателно дело № 9177/2023 г., 103 състав, с което Столична община е уведомена, че с решение № 2436 от 30 юни 2026 г. съдът е потвърдил наказателното постановление, издадено от главния архитект на Столична община.

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Съдът е приел за законосъобразно наложеното административно наказание за това, че в качеството си на изпълнител по договора дружеството не е предприело необходимите действия по контрол, опазване и съхраняване на керамичните павета – недвижима културна ценност, вследствие на което е било допуснато увреждане на част от настилката, представляваща част от културно-историческото наследство на София.

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Решението на Софийския районен съд не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Административен съд София-град.

"Столична община последователно отстоява политиката си за опазване на културното наследство на София и ще продължи да използва всички предвидени в закона механизми за защита на обществения интерес и за търсене на отговорност при неговото увреждане", категорични са от местната власт.