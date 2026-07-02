Грижата за хората е сред водещите приоритети на Община Самоков. Днес кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов посети Общинско предприятие „Детско, ученическо и обществено хранене“, където поздрави екипа и благодари за ежедневните усилия, с които осигуряват качествена грижа и подкрепа за децата и хората, ползващи услугите на предприятието. По-късно кметът даде начало на лятната програма на Центъра за обществена подкрепа, която и тази година ще предложи на децата разнообразни занимания, творчески ателиета, игри и възможности за нови знания и приятелства през ваканцията.

Работещите социални услуги са едно от най-видимите доказателства за ангажираността на Община Самоков към хората. Днес повече от 1500 жители на общината получават подкрепа чрез различните социални услуги, които функционират с изцяло запълнен, а в някои случаи и надхвърлен капацитет.

По механизма „Лична помощ“ към момента са сключени над 580 трудови договора с лични асистенти, като броят им продължава да нараства. Услугата „Асистентска подкрепа“ работи с максималния си капацитет от 140 потребители, а „Топъл обяд в Община Самоков“ осигурява ежедневна подкрепа за 170 души. Общината вече е в процедура по предподписване на нов договор, който ще гарантира продължаването на услугата до 16 юли 2027 г.

Успешно се изпълнява и проектът „Иновативни здравно-социални услуги в Община Самоков“, по който към момента се обслужват 97 потребители при одобрен капацитет от 73. Чрез почасови мобилни здравно-социални услуги хора с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и лица в невъзможност за самообслужване получават необходимата подкрепа в домашна среда. Част от проекта е и иновативната система „Телекеър“, която чрез дистанционно наблюдение и 24-часов мониторинг на жизнените показатели осигурява по-голяма сигурност и възможност за навременна реакция при необходимост.

Наред с тези дейности Община Самоков продължава да развива широка мрежа от социални, здравни и интегрирани услуги в подкрепа на децата, възрастните хора, хората с увреждания и всички жители, които имат нужда от помощ. Защото зад всяка предоставена услуга стои човек, а грижата за хората остава най-важната отговорност на местната власт.