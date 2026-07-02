Пожарът в София: Качеството на въздуха се е влошило, общината с препоръки към жителите (ВИДЕО)

Столична община въвежда допълнителни мерки във връзка с промяната в метеорологичните условия в района на избухналия вчера (1 юли) пожар в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки - "Екобулпак". Мерките са за цялата територия на столицата, става ясно от изявлението на общината. Препоръчва се ограничаване на активностите навън и прозорците на домовете да останат затворени и утре (3 юли).

Промяна: повишени нива на фини прахови частици, азотен диоксид, бензен

"Макар че до тази сутрин показателите бяха в норма, пълното утихване на вятъра промени ситуацията и доведе до задържане на пушек в приземния слой", съобщи зам.-кметът по околната среда инж. Николай Неделков. "Отчитат се повишени нива на фини прахови частици, азотен диоксид, бензен. На терен, освен нашата мобилна измервателна станция, работят допълнителни екипи от Изпълнителна агенция по околната среда с тяхната мобилна станция и на Софийския универистет със специализиран дрон, за да следим показателите в реално време. Затворете прозорците и ограничете престоя на открито", добави той.

Още: Голям пожар избухна в халета на "Екобулпак", гори пластмаса (ВИДЕО и СНИМКИ)

Рисковите групи са деца, бременни жени и хора с хронични заболявания - те трябва да избягват активност навън, гласи препоръката.

Снимка: БГНЕС

В училища и детски градини няма да има занимания навън

Изпратени са указания за ограничаване на заниманията на открито в училища и детски градини, включително и в петък, 3 юли.

"Екипите ни са на терен от самото начало на инцидента снощи. През нощта дъждът и вятърът помагаха за разсейването на дима и данните от нашата мобилна станция бяха добри. Около 9:00 часа обаче вятърът спря и ситуацията се промени. Ние сме тук, следим показателите в реално време и действаме според актуалната обстановка, за да осигурим безопасността на хората, заяви още Николай Неделков.

Той призова гражданите да следят актуалните данни за качеството на въздуха в различните части на града в реално време на сайта на Столичната община и отправи апел към жителите на "Люлин" и съседните райони да ограничат максимално активностите навън в следващите дни и да затварят плътно прозорците у дома при показания за лошо качество.

Още: Горящо голямо количество пластмаса до София: Данни за качеството на въздуха

Пожар пламна вчера в завода за третиране на отпадъци на фирмата "Екобулпак" в София, като при инцидента няма пострадали. Предполагаемите причини са батерии или флакони сред постъпилите отпадъци, съобщиха от дружеството.