Сблъсък между двама мотоциклетисти, единият е с опасност за живота

Мотоциклетист е с опасност за живота след сблъсък с друг мотор, съобщават от ОДМВР-Бургас. На 02.07.т.г. около 16.44 ч. на пътя от с. Съединение към с. Камчия мотоциклет “Ямаха“, със софийска регистрация, управляван от 61 годишен мъж от Сливница предприема изпреварване на мотоциклет “Каджива Раптор 650“, със софийска регистрация, управляван от 51 годишен мъж от Сливница, но не оставя достатъчно странично разстояние, като го блъска странично. Още: Две катастрофи с мотоциклети в Бургас

В резултат на пътния инцидент пострадал 61 годишния водач, който с пневмоторакс, фрактура на десет ребра, счупена ключица и открита фрактура на лявата подбедрица, с опасност за живота, е настанен за лечение в болница “Сърце и мозък“. Още: За по-малко от денонощие: Втори инцидент с моторист на Подбалканския път