Две икони за националните си отбори окончателно се оттеглиха, а трета размишлява върху бъдещето си

Две от футболните икони за националните си отбори - Рияд Марез от Алжир и Марко Арнаутович от Австрия, окончателно обявиха, че се оттеглят след отпадането на страните им от Мондиал 2026. Алжир загуби от Швейцария с 0:2 на 1/16-финалите, докато Австрия пък отстъпи на Испания с 0:3. Пред потенциално оттегляне е и капитанът на Австрия Дейвид Алаба, но той все пак обяви, че ще помисли още малко и ще разкрие бъдещето си на по-късен етап.

Алаба не е мислил за бъдещето си, но Арнаутович се сбогува с Австрия

"Не съм мислил за бъдещето си, дори на клубно ниво. Бях наистина много фокусиран и концентриран върху Световното първенство", каза Алаба след загубата от Испания. Футболистът, който има много успешна кариера в Байерн Мюнхен и Реал Мадрид, направи своя дебют в Австрия на световни финали, като тимът се класира за първи път от 1998 година насам. Неговият договор с Реал Мадрид изтече в края на юни. Той има 117 мача за Австрия.

Арнаутович е рекордьор по мачове и отбелязани голове за Австрия

37-годишният Марко Арнаутович обаче се оттегля. Таранът приключва като рекордьор по мачове със 137 и по отбелязани голове с 49 с националния екип, три от които на Мондиал 2026. Той също така влезе в историята като един от едва четиримата австрийски футболисти заедно с Ивица Вастич, Романо Шмид и Саша Калайджич, разписвали се на финали на световно и на европейско първенство.

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„За мен това беше последен мач с националната фланелка. Мачовете ми за Австрия са най-значимите в моята кариера. Щастлив съм, че имах възможността да представям страната си и тук на Мондиала. Тъжно ми е, че повече няма да съм част от това, което приемам като второто ми семейство, но няма място за повече сълзи“, коментира Арнаутович.

Рияд Марез също приключва с Алжир

35-годишният капитан на Алжир Рияд Марез също се оттегля от националния отобр, но ще продължи да играе за саудитския клуб Ал-Ахли. Той е член на алжирския национален отбор от 2014 г. През това време е изиграл 119 мача, отбелязвайки 40 гола и давайки 45 асистенции в 85 от тях. Марез спечели Купата на африканските нации през 2019 г. с националния отбор.

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