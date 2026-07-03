Имате поръчка от Temu преди 1 юли? Пак може да платите такса

Новите прави на ЕС за търговията от китайски сайтове и страни извън Общността, които влазоха в сила от 1 юли, могат да засегнат и поръчки, направени преди тази дата.

Вяра Генова-Рудолф от Агенция "Митници" обяви това, коментирайки таксата от 3 евро на артикул за пратки, получени при електронна търговия от държави извън Европейския съюз. Според нея потребители на сайтове като Temu, Shein и Aliexpress могат да се окажат засегнати от новите правила, ако пратките им пристигнат след 1 юли.

Свържете се с търговеца

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"За съжаление е възможно. За пратки, които са изпратени от трета страна преди 1 юли, но ще бъдат представени пред митница след 1 юли", каза тя. При такъв случай Генова-Рудолф препоръча на клиентите да се свържат с платформите и продавачите.

"Ако има такъв проблем, препоръчваме на потребителите обратно да се свържат с платформата, с продавача, да видят какво може да се направи и евентуално, ако не са склонни да платят тази цена, да видят как могат да се откажат от самата пратка“, добави Генова-Рудолф.

Тя обясни, че новият режим няма да забави обработката на пратките. Според нея в момента нито една държава в Европейския съюз не разполага с капацитет да обработва всички пратки по стандартния ред, предаде бТВ.

"Към момента няма държава в Европейския съюз, която да може да си позволи да обработва всички тези почти 6 милиарда пратки по стандартния механизъм. Затова имаме в момента един преходен период, като след около 2 години, когато започне да действа Общият европейски хъб за данни, очакваме вече да се мине към облагане на всеки един артикул със съответния процент, който е предвиден за него“, обясни тя.

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Цената винаги я плащат потребителите

Богомил Николов от "Активни потребители“ заяви, че независимо от начина на начисляване, крайната цена винаги се поема от потребителя. "Най-важното е тя да бъде показвана отделно от артикула, за да е най-ясно“, категоричен е той.

Според него целта на мярката не е просто оскъпяване на стоките. "Търсеният ефект е съвсем различен. Не е да станат скъпи тези стоки, защото много хора се възмущават и на нас ни се обаждат. Не могат да разберат смисъла от този ход“, заяви той.

Николов подчерта, че част от евтините продукти създават риск за потребителите. "Целта е част от тези много евтини продукти, които са често и не просто некачествени, а и опасни“, допълни той

"Този досегашен модел на малките пратки до 150 евро, които пристигат със силно субсидирана транспортна услуга, защото китайската държава субсидира пощенската услуга, става почти безплатна за изпращача, за търговеца. И това прави възможно да има такава цена“, обясни още той.