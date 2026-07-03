"Not great, not terrible" не е опция: Терзиев за замърсения въздух в София и защо не е пожелал да рискува

Предпочитам да понеса критика, че може излишно да сме притеснили хората, отколкото да живея с мисълта, че е имало какво да кажем, а сме премълчали. Че не сме направили нужното, за да защитим здравето на хората.

Това обяви столичният кмет Васил Терзиевпо повод замърсения въздух в София след пожара в хале за преработка на пластмаса край "Люлин" от сряда.

И днес остават в сила препоръките към училища и детски градини за ограничаване на заниманията навън заради въведениете мерки от Столичната община след като вчера следебед бяха отчетени високи нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен във въздуха след големия пожар в кв. "Република".

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От общината призоваха да се ограничат максимално активностите навън през следващите дни и хората да затварят плътно прозорците в домовете си. Междувременно продължават замерванията на въздуха в района на пожара.

Дилемата пред Терзиев

"Това беше дилемата пред нас през последните два дни след пожара в частна площадка за третиране на отпадъци. Още в първите часове след сигнала нашите екипи бяха на терен с мобилната станция за измерване на качеството на въздуха. През цялата нощ (между и 1 и 2 юли) следяхме данните, а когато метеорологичните условия се промениха и димът започна да се задържа ниско над града, разширихме наблюдението, включихме допълнителни екипи и работихме съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда и научната общност, за да имаме възможно най-пълната картина. В момента, в който отчетохме тенденция, която можеше да създаде риск за хората, задействахме превантивните мерки. Уведомихме детските градини препоръчахме ограничаване на престоя навън и отправихме специален апел към родителите, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания", обобщи ситуацията Терзиев.

Той призна, че впоследствие е имало различни интерпретации на данните. "Те използват различни показатели, различни времеви хоризонти и различни нормативни прагове. Но за мен това не променя най-важното. Когато има инцидент с горящи пластмасови отпадъци, не може да чакаме спорът между експертите да приключи, за да предупредим хората да бъдат предпазливи", коментира кметът.

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Той съобщи добрата новина, че тази нощ показателите са продължили да се подобряват. "Към тази сутрин основните наблюдавани замърсители са в норма, а тенденцията е към трайно изчистване на въздуха. Продължаваме да наблюдаваме ситуацията и ще информираме незабавно, ако има промяна", написа Терзиев.

Той призова всички да следят данните в реално време на платформата на Столична община и да се съобразяват с препоръките на експертите.

"Най-добрите решения се вземат, когато хората разполагат с навременна и проверена информация. "Not great, not terrible" не е опция. Още в предизборната кампания казах, че чистият въздух ще бъде една от най-важните теми на този мандат. Това на практика означава да вземаш трудни решения за непопулярни политики и понякога да понасяш критики и да се откажеш от политическия комфорт. Когато става дума за въздуха, който дишат децата ни, няма политически удобни решения. И няма цена, която да си струва да платим със здравето на хората", категоричен е столичният кмет.