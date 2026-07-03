Войната в Украйна:

"Not great, not terrible" не е опция: Терзиев за замърсения въздух в София и защо не е пожелал да рискува

03 юли 2026, 10:03 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
"Not great, not terrible" не е опция: Терзиев за замърсения въздух в София и защо не е пожелал да рискува

Предпочитам да понеса критика, че може излишно да сме притеснили хората, отколкото да живея с мисълта, че е имало какво да кажем, а сме премълчали. Че не сме направили нужното, за да защитим здравето на хората.

Това обяви столичният кмет Васил Терзиевпо повод замърсения въздух в София след пожара в хале за преработка на пластмаса край "Люлин" от сряда.

И днес остават в сила препоръките към училища и детски градини за ограничаване на заниманията навън заради въведениете мерки от Столичната община след като вчера следебед бяха отчетени високи нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен във въздуха след големия пожар в кв. "Република".

Още: Пожарът в София: Качеството на въздуха се е влошило, общината с препоръки към жителите (ВИДЕО)

От общината призоваха да се ограничат максимално активностите навън през следващите дни и хората да затварят плътно прозорците в домовете си. Междувременно продължават замерванията на въздуха в района на пожара.

Дилемата пред Терзиев

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Това беше дилемата пред нас през последните два дни след пожара в частна площадка за третиране на отпадъци. Още в първите часове след сигнала нашите екипи бяха на терен с мобилната станция за измерване на качеството на въздуха. През цялата нощ (между и 1 и 2 юли) следяхме данните, а когато метеорологичните условия се промениха и димът започна да се задържа ниско над града, разширихме наблюдението, включихме допълнителни екипи и работихме съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда и научната общност, за да имаме възможно най-пълната картина. В момента, в който отчетохме тенденция, която можеше да създаде риск за хората, задействахме превантивните мерки. Уведомихме детските градини препоръчахме ограничаване на престоя навън и отправихме специален апел към родителите, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания", обобщи ситуацията Терзиев.

Той призна, че впоследствие е имало различни интерпретации на данните. "Те използват различни показатели, различни времеви хоризонти и различни нормативни прагове. Но за мен това не променя най-важното. Когато има инцидент с горящи пластмасови отпадъци, не може да чакаме спорът между експертите да приключи, за да предупредим хората да бъдат предпазливи", коментира кметът.

Още: Горящо голямо количество пластмаса до София: Данни за качеството на въздуха

Той съобщи добрата новина, че тази нощ показателите са продължили да се подобряват. "Към тази сутрин основните наблюдавани замърсители са в норма, а тенденцията е към трайно изчистване на въздуха. Продължаваме да наблюдаваме ситуацията и ще информираме незабавно, ако има промяна", написа Терзиев.

Той призова всички да следят данните в реално време на платформата на Столична община и да се съобразяват с препоръките на експертите.

"Най-добрите решения се вземат, когато хората разполагат с навременна и проверена информация. "Not great, not terrible" не е опция. Още в предизборната кампания казах, че чистият въздух ще бъде една от най-важните теми на този мандат. Това на практика означава да вземаш трудни решения за непопулярни политики и понякога да понасяш критики и да се откажеш от политическия комфорт. Когато става дума за въздуха, който дишат децата ни, няма политически удобни решения. И няма цена, която да си струва да платим със здравето на хората", категоричен е столичният кмет.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Въздух Люлин София замърсяване на въздуха мръсен въздух пожар Екобулпак Васил Терзиев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес