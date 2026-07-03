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"48% ръст на заплатите за администрацията, 0% за лекарите": Синдикатите обвиниха шефа на Александровска в лъжа

03 юли 2026, 11:50 часа 606 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"48% ръст на заплатите за администрацията, 0% за лекарите": Синдикатите обвиниха шефа на Александровска в лъжа

Проф. Атанас Йонков излъга народните представители вчера на Здравна комисия, като изнесе нереални данни, че се води добър диалог и заплатите в Александровска болница са увеличени с 48%. В колективния трудов договор няма и 1 цент увеличение, а в предишния беше с 2%. Пари за висшата администрация са намерени и са увеличение с 48%. Това каза на пресконференция председателят на Национален синдикат "Защита" Красимир Митов. Той, заедно с проф. д-р Милена Иванова-Шиварова, обясни какви са причините за обявената от нея гладна стачка.

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Синдикалистът обясни, че според тях има финансов ресурс, но той не се разпределя справедливо. „Можеше този процент да е по-нисък за чиновниците и така да има и за лекарите“, даде пример Митов.

Той обясни, че в Александровска болница има непрекъснато текучество на кадри, като причината е ниското заплащане. „Нищо чудно тези дни да учете, че и в други болници да започват гладни стачки. Но това няма да е заради личен интерес, а заради това, че се работи 24 часа на минимално заплащане“, каза той.

„Поради липса на средства в някой болници от 2 години няма увеличение на заплатите. Поискахме среща с новия здравен министър Катя Ивкова, за да обясним, че искаме по-високи заплати и по-добри условия на труд. Тя се съгласи с това и се зае да реши проблема. Самата тя разкри за космическите заплати на директорите и ръководителите в държавните и общински болници. А в същото време заплатите на лекарите са нищожни“, изтъкна той.

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И добави, че скоро са подписали новия колективен трудов договор, но в него няма увеличение на заплатите. „Искаме среща и обяснение какво се случва, какви мерки са набелязани и да се види дали това, което от Министерството на здравеопазването показаха като данни за заплатите е вярно.

Синдикалистът припомни, че съгласно закона те имат право да получават информация за икономическото и финансово състояние на дадено лечебно заведение. И обясни, че проблемът не е само в Александровска, а и в други болници. „Обществото трябва да знае къде отиват парите и защо не получават качествено здравеопазване за данъците, които плащат“, обясни той.

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Заплати Александровска болница гладна стачка лекари
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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