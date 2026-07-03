The New York Times: САЩ са спасили преговарящите за мир от Иран от израелски атентат

САЩ са се намесили активно и са защитили преговарящите от страна на Иран от опит на Израел да ги убие - такова сензационно твърдение се появи в материал на The New York Times. Заради получена информация за готвен израелски удар, американците са предупредили иранците през регионални посредници и така са осуетили израелския план, се казва в статията. Целт е била ясна - американският президент Доналд Тръмп иска да намери изход от кашата, в която се забърка с войната с Иран, защото повярва на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа израелски премиер Бенямин Нетаняху.

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Израелските цели

Основните цели на предполагаемите израелски операции са били иранският външен министър Абас Арагчи и председателят на парламента на Иран Мохамед Багер Галибаф. Двамата в момента са иранското лице на мирните преговори със САЩ. Американците моментално са заключили, че всяка успешна израелска операция срещу тях ще значи край на сегашните преговори за дълго време напред.

СНИМКА: Абас Арагчи, Getty Images

Военните действия между САЩ, Израел и Иран започнаха на 28 февруари със смъртоносен въздушен удар срещу аятолах Али Хаменей, при който беше ранен и синът му Моджтаба, който го наследи в крайна сметка. Първоначалната операция разчиташе до голяма степен на споделянето на разузнавателна информация от САЩ. Тактическите приоритети за "подчиняването" на Иран обаче бързо се разделиха - САЩ почнаха да бомбардират обекти, които са важни за неутрализиране на военните способности и резерви от оръжия на Иран, докато Израел почнаха да избиват важни за иранското управление фигури: политици и военни. Бяха елиминирани Али Лариджани и Камал Харази, две фигури, считани за прагматични от САЩ и активно ангажирани в по-рано в разговори по дипломатически канали.

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Заплахата Израел да убие и "новите" ирански преговарящи е била особено висока през април. Тогава Галибаф пътува до Пакистан за директни консултации с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. За да има среща, Техеран е получил гаранции за сигурност от Вашингтон чрез катарски и пакистански посредници. Флотилия от пакистански изтребители ескортира 70-членната иранска делегация през регионалното въздушно пространство.

Обаче обратният полет предизвика остра криза със сигурността. Иранското разузнаване засича два израелски изтребителя, нарушили суверенното въздушно пространство близо до иракската граница, като според данните те са маневрирали, за да прехванат дипломатическия транспорт. Дали САЩ са подсказали на иранците къде да гледат не е уточнено изрично в статията, но има намеци. Самолетът на иранската делегация е извършил аварийно отклонение към Машхад, принуждавайки делегацията да издържи осемчасов сухопътен транзит до столицата Техеран.

Съюзници без консенсус

Израел последователно се противопоставя на дипломатическата рамка между САЩ и Иран, постигната през юни. Временното споразумение даде приоритет на морската сигурност в Ормузкия проток и установи параметри за ядрени преговори.

Израелски политици като крайните Итамар Бен-Гвир, министър на националната сигурност, и финансовият министър Безалел Смотрич, осъдиха споразумението, твърдейки, че то осигурява на Техеран милиарди "размразени" капитали, без да неутрализира неговите прокси мрежи в лицето на "Хизбула" и "Хамас".

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Администрацията на Тръмп продължава да настоява за официално споразумение. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър наскоро приключиха кръг от регионални срещи в Катар. Въпреки постоянните оперативни рискове, Арагчи и Галибаф продължиха да са част от дипломатическите усилия, като присъстваха на последващи срещи на върха в Катар и Швейцария - ОЩЕ: Тръмп се извъртя как ще дава замразени пари на Иран