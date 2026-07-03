Рекордно количество райски газ иззе полицията. Тежи около 440 кг (СНИМКИ)

Рекордно количество - около 440 кг райски газ, залови полицията. Това съобщават от ОДМВР-Бургас. На 02.07.т.г. около 17.00 ч. на паркинг зад голям търговски обект в Созопол, разположен на ул. “Индустриална“, служители от Районно управление – Созопол задържали в момент на разопаковане на палет с флакони с райски газ 18 годишен софиянец. Констатирано е, че флаконите е трябвало да бъдат натоварени в три леки автомобила – “Субару Импреса“, със софийска регистрация, управляван от задържания, лек автомобил “Форд Фокус“, с пернишка регистрация и лек автомобил “Ауди А 8“, със софийска регистрация. Задържани на място са още двама 20 годишни мъже и 19 годишна жена от Перник, а впоследствие и още три лица, които в различна степен съпричастност имат отношение към задържания палет с райски газ. Още: Хванаха близо 3000 капсули с райски газ при полицейска операция

Част от организирана мрежа

Снимка ОДМВР-Бургас

При извършената проверка на трите автомобила в багажното отделение на лек автомобил “Форд“, управляван от 19 годишното момиче са открити и иззети два сифона, 30 пълнителя – “бомбички“ с райски газ и 293 балони. В лекия автомобил “Субару“ (на задната седалка) са открити осем флакони с райски газ и 80 балони. Още: Предложение: До 5 г. затвор за притежание на райски газ

Седемте задържани са от различни краища на България, работещи сезонно в Созопол и близките курорти, като по първоначални данни са част от организирана мрежа за разпространение на райски газ по Южното Черноморие. Рекордното количество (около 440 кг) е доставено с палет в курортния град и подготвено за пласиране в различни увеселителни заведения.

Снимка ОДМВР-Бургас

Констатирано е, че палета съдържал 80 кутии с големи 5-килограмови флакони с райски газ. Общото количество на иззетия райски газ е около 440 килограма. Работата по случая продължава. Още: Пълни с райски газ: Задържаха два автомобила край морето