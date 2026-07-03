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Нападател, напуснал Левски със скандал, подсили един от водещите отбори в Първа лига

03 юли 2026, 11:26 часа 741 прочитания 0 коментара
Снимка: levski.bg
Нападател, напуснал Левски със скандал, подсили един от водещите отбори в Първа лига

Отборът на Черно море привлече бившия нападател на Левски Александър Колев, който подписа договор и вече е част от състава на „моряците“, съобщиха от елитния варненски футболен клуб. Колев се завръща в България след едногодишен престой в Китай, където игра за Нантун Чжъюн и дори носеше капитанската лента. Там той се отличи с 8 гола и 5 асистенции в 25 мача, но напусна заради разминавания по ключови въпроси с ръководството.

Черно море привлече Александър Колев

В кариерата си до момента Колев е играл в няколко европейски първенства, включително в Белгия, Полша и Казахстан, където се утвърждава като физически силен и резултатен футболист. В българската Първа лига той има общо 139 мача и 38 гола с екипите на Ботев (Пловдив), Берое, ЦСКА 1948, Крумовград и Левски. Освен клубните си изяви, той записва и 15 срещи за националния отбор на страната, в които се разписва 2 пъти.

Александър Колев

Александър Колев е седмото ново попълнение за „моряците“ през това лято. Интересно е да се отбележи, че той бе играч на Левски до миналото лято, когато си тръгна със скандал. Според ръководството, Колев е тровил атмосферата в съблекалнята, като нападателят бе и глобяван за публични изказвания. А по-късно пък Климент Йончев го атакува, че "не може да си спре топката" след представянето му в мача между България и Испания.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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