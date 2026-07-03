Кристиано Роналдо ще се оттегли от националния отбор на Португалия

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо ще се оттегли от националния отбор след края на Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Това разкри неговата сестра Катя Авейро пред Sport TV. От нейните думи става ясно, че кариерата на Кристиано в отбора на Португалия е към своя край, а участието му на Мондиал 2026 е своеобразен последен танц и сбогуване с "мореплавателите".

Световното първенство - последен турнир на Роналдо за Португалия

"Кариерата на Кристиано Роналдо в националния отбор е към своя край. Може би не днес, но вярвам, че ще бъде сбогуване. Това Световно първенство ще бъде последният му турнир с националния отбор, последният му танц", каза Авейро, която през годините е правила и други гръмки изказвания по адрес на брат си. Роналдо обаче още не е казал последната си дума на световни първенства, тъй като Португалия отстрани Хърватия и продължава напред в турнира.

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41-годишният Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, бивш европейски шампион и двукратен победител в Лигата на нациите. Той държи рекордите за най-много отбелязани голове в историята на националните отбори, Европейските първенства, Шампионската лига и Световното клубно първенство.

Португалецът играе за саудитския Ал-Насър от декември 2022 година. По време на кариерата си нападателят е носил екипите още на португалския Спортинг Лисабон, английския Манчестър Юнайтед, италианския Ювентус и испанския Реал Мадрид. Роналдо е печелил „Златната топка“ пет пъти.

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