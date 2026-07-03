Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Кристиано Роналдо ще се оттегли от националния отбор на Португалия

03 юли 2026, 11:16 часа 853 прочитания 0 коментара

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо ще се оттегли от националния отбор след края на Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Това разкри неговата сестра Катя Авейро пред Sport TV. От нейните думи става ясно, че кариерата на Кристиано в отбора на Португалия е към своя край, а участието му на Мондиал 2026 е своеобразен последен танц и сбогуване с "мореплавателите".

Световното първенство - последен турнир на Роналдо за Португалия

"Кариерата на Кристиано Роналдо в националния отбор е към своя край. Може би не днес, но вярвам, че ще бъде сбогуване. Това Световно първенство ще бъде последният му турнир с националния отбор, последният му танц", каза Авейро, която през годините е правила и други гръмки изказвания по адрес на брат си. Роналдо обаче още не е казал последната си дума на световни първенства, тъй като Португалия отстрани Хърватия и продължава напред в турнира.

Още: Класиране на голмайсторите на Световното 2026 - Роналдо увеличи головата си сметка (ОБНОВЕНА)

Кристиано Роналдо

41-годишният Роналдо е петкратен победител в Шампионската лига, бивш европейски шампион и двукратен победител в Лигата на нациите. Той държи рекордите за най-много отбелязани голове в историята на националните отбори, Европейските първенства, Шампионската лига и Световното клубно първенство.

Португалецът играе за саудитския Ал-Насър от декември 2022 година. По време на кариерата си нападателят е носил екипите още на португалския Спортинг Лисабон, английския Манчестър Юнайтед, италианския Ювентус и испанския Реал Мадрид. Роналдо е печелил „Златната топка“ пет пъти.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Роналдо не трябва да е титуляр: Един човек над 40 години трябва да влиза от пейката

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристиано Роналдо Португалия отбор Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес