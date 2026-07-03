Златко Далич избухна срещу съдийството след мача с Португалия

Селекционерът на националния отбор по футбол на Хърватия Златко Далич не беше доволен от съдийството, което нарече "лошо", при загубата от Португалия с 1:2 в сблъсъка от 1/16-финалите на Световното първенство. Тимът на Португалия получи дузпа след преглед на ситуацията със системата за видеопотворения, която Кристиано Роналдо вкара, за да изравни резултата, преди Гонсало Рамош да направи обрат в добавеното време, за да изхвърли Австрия от надпреварата.

"Лошо съдийство" спря Хърватия срещу Португалия

Драмата настъпи в последните секунди, когато Йошко Гвардиол мислеше, че е изравнил резултата, но преглед на положението показа, че Игор Матанович е докоснал топката, което прати Гвадриол в засада. "Това беше лошо съдийство", каза Далич за норвежкия рефер Еспен Ескас, като смята, че отборът му е трябвало да получи повече пряк свободни удари.

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"Но Хърватия загуби, няма да търся извинения. Можеше да решим мача по-рано", смята 59-годишният специалист. Той заяви, че отборът му не е създал достатъчно шансове през първото полувреме, но е изглеждал по-добре след почивката, но не са имали късмет от последния Мондиал. Хърватия стана световен вицешампион през 2018 и завърши на трето място през 2022.

Последно световно първенство за Модрич, но идва нова ера за Хърватия

"Да, това вероятно беше последното Световно първенство за Модрич. Съжалявам, че завърши по този начин", каза той за звездата на отбора. "Не се страхувам за бъдещето на хърватския отбор. Ние имаме много млади играчи, които идват, и някои от тях показаха качества и днес. Ние сме в края на страхотна ера, но започва нова", сигурен е Далич. За своето бъдеще Далич, който води тима от 2017, не даде повече информация. "Господ знае какво ще стане на следващото Световно първенство, но нека говорим за това в Хърватия", завърши той.

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