Остров от колчета пази от катастрофи и тапи на Орлов мост

На кръстовището на Орлов мост в София е монтиран разделителен остров от делинеатори (колчета). Съоръжението беше изградено през нощта в направлението от бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“ към бул. “Цариградско шосе“. Още: Започна подмяната на ограничителите на ул. "Граф Игнатиев" в София

То физически трябва да ограничи неправомерното движение направо от средната пътна лента на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“, както и да подобри организацията на движението, безопасността и спазването на въведената пътна сигнализация.

От общината уверяват, че проектът за организация на движението е съгласуван и одобрен от Пътна полиция при СДВР. Още: Сезираха прокуратурата заради колчетата, сложени около парламента заради Пеевски