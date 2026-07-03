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Остров от колчета пази от катастрофи и тапи на Орлов мост

03 юли 2026, 10:42 часа 328 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Остров от колчета пази от катастрофи и тапи на Орлов мост

На кръстовището на Орлов мост в София е монтиран разделителен остров от делинеатори (колчета). Съоръжението беше изградено през нощта в направлението от бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“ към бул. “Цариградско шосе“. Още: Започна подмяната на ограничителите на ул. "Граф Игнатиев" в София

То физически трябва да ограничи неправомерното движение направо от средната пътна лента на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“, както и да подобри организацията на движението, безопасността и спазването на въведената пътна сигнализация.

От общината уверяват, че проектът за организация на движението е съгласуван и одобрен от Пътна полиция при СДВР. Още: Сезираха прокуратурата заради колчетата, сложени около парламента заради Пеевски

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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