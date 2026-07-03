"Махайте се от София": Граждани измерват четворно замърсяване на въздуха (ВИДЕО)

Въздухът в София е безспорно замърсен след пожара в хале за преработка на пластмаса край "Люлин" от сряда. Това пишат потребители в социалните мрежи, които доказват изводите си с кадри от домашни замерващи устройства. Колко достоверни са показателите от такива устройства е друг въпрос.

Днес са в сила препоръки към училища и детски градини за ограничаване на заниманията навън заради въведениете мерки от Столичната община, след като вчера следебед бяха отчетени високи нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен във въздуха след големия пожар в кв. "Република".

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"Не дишайте или се махайте от София"

"Домашното ми устройство за измерване на чистотата на въздуха включи аларма за ОПАСНО ЗАМЪРСЕН ВЪЗДУХ", написа Бойка Трифонова е психолог и психотерапевт.

"Обикновено, средната оценка за въздух в жк Левски Г на моето устройство е 17 - чист. Днес стигна 70, разпищя се и се наложи да го изключа, че не се търпи. Данните за прахови частици са в норма, но СО2, химикали и формалдехид са в опасни количества. Затваряйте прозорците днес и не дишайте! Или се махайте веднага от София", призова тя.

Казус с измервателните уреди

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Има обаче казус с измервателните устойства, предупреди от своя страна молекулярният биолог и предприемач Камелия Митева.

"Надеждността и точността ги пропускат и в уроците по наука, но в крайна сметка всичко опира до тях. Оказва се, че уредите на Столична община са единствените надеждни. Има граждански уреди, които обаче не изполват калибровка, което значи, че не са точни. Вчера сутринта е бил пикът от замърсяване с газове. Усещаше се и миризма в центъра. Гледах го на сайта на Столична община според измерванията от техните уреди. Но това не значи че въздухът няма да се обърне и слоя с газове да спадне долу в котловината, където сме ние. Тъй като това става бързо и непредвидимо, Столична община е издала предупреждението. И са прави", коментира Митева.

Тя допълва, че се говори за замърсяване с бензен. "Това е газ, свързан с рак. Може нищо да не ти стане като го вдишаш един, два, три пъти, но нещата се наслагват. Един ден е това, друг ден ядеш нещо некачествено, трети ден е друго нещо и организмът няма как да се възстанови. Принципно в световен мащаб мръсният въздух се нарежда между основните причини за ракови заболявания. Тук в София хич не ни е чист въздухът, а сега имаме и този проблем с пожара", допълва тя.