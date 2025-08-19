В Елин Пелин ще се проведе концерт "Училище без зависимости – бъди свободен, а не зависим!“

Откриваме новата учебна 2025/2026 година с музика и много настроение! Община Елин Пелин и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни организират концерт под надслов: „Училище без зависимости – бъди свободен, а не зависим!“

Събитието ще се проведе на 15 септември 2025 г. в градския парк в гр. Елин Пелин.

18:30 ч. – Среща за снимки и автографи с популярния влогър Баце SandeFF;

19:30 ч. – Концерт с участието на Лео и Играта.

Заповядайте да открием новата учебна година заедно, без лоши навици, но с много усмивки, музика и снимки!