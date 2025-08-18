На извънредно заседание: Избират обслужваща банка на Столична община

Столичният общински съвет (СОС) ще се събере на извънредно заседание следващия понеделник (25 август), за да упълномощи кмета Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на София. Официални покани за участие в процедурата за обслужваща банка получиха четири от най-големите банки в страната по критериите на БНБ. Това са "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България".

ОЩЕ: Столичната община търси нова обслужваща банка

"Благодаря на колегите общинските съветници от ПП-ДБ Бойко Димитров и Благовеста Кенарова, Вили Лилков от "Синя София" и Емилия Ангелова от "Спаси София", които взеха активно участие в този процес. Призовавам всички съветници да подкрепят решението, за да гарантираме стабилност и сигурност на публичните средства и нормалното функциониране на София", коментира председателят на градския парламент Цветомир Петров, цитиран от БГНЕС.

В края на месец юли "Общинска банка" прекрати договора си със Столична община. Последва създаване на работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях стартира процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната.

Критериите за подбор включват:

Валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг (не по-нисък от „BBB-“ по Fitch/S&P/BCRA или „Baa3“ по Moody’s);

Липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните 3 години;

Поне 3 години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през СЕБРА;

Значими, стабилни активи – да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор“ на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка;

Спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.