„Успение Богородично“ в Самоков тържествено отбеляза своя храмов празник

15 август 2025, 18:01 часа 202 прочитания 0 коментара
Честито Успение Богородично! Днес храм „Успение Богородично“ в Самоков тържествено отбеляза своя храмов празник. По традиция бе отслужена света литургия и водосвет, а за здраве беше раздаден курбан на миряните.

Архиерейският наместник, отец Михаил Колев, благодари на Община Самоков и кмета инж. Ангел Джоргов за подкрепата и съдействието във всички инициативи на храма. В знак на признателност, той подари икона на градоначалника.

Нека Божията майка бди над семействата ни, да закриля децата, жените и всички, които имат нужда от помощ и утеха. Нека в домовете ни царят здраве, любов и благополучие, а в сърцата – вяра, милосърдие и надежда.

Здраве и благослов на всички именици!

Честит празник, Самоков!

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
