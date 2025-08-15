Честито Успение Богородично! Днес храм „Успение Богородично“ в Самоков тържествено отбеляза своя храмов празник. По традиция бе отслужена света литургия и водосвет, а за здраве беше раздаден курбан на миряните.

Архиерейският наместник, отец Михаил Колев, благодари на Община Самоков и кмета инж. Ангел Джоргов за подкрепата и съдействието във всички инициативи на храма. В знак на признателност, той подари икона на градоначалника.

Нека Божията майка бди над семействата ни, да закриля децата, жените и всички, които имат нужда от помощ и утеха. Нека в домовете ни царят здраве, любов и благополучие, а в сърцата – вяра, милосърдие и надежда.

Здраве и благослов на всички именици!

Честит празник, Самоков!