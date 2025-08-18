Срещата Тръмп-Путин:

Промени в движението заради голям ремонт на столичния бул. "Стамболийски"

Въвежда се нова временна организация на движението в столицата във връзка с ремонта на бул. "Александър Стамболийски", като се затваря за движение участък между ул. "Булина ливада" и ул. "Антон". Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Причината - на булеварда се реконструират релсов път, контактно-кабелна мрежа, пътни платна в участъка от ул. "Западна" до бул. "Вардар", включително и трамвайното ухо. Изпълнени са настилки по алеите и неплътен пласт асфалтобетон на платната за движение.

В участъка от бул. "Вардар" до ул. "Антон" ще започнат работи по водопровод, канализация, улично осветление, също и реконструкция на релсов път, пътни платна и тротоари.

Как се променя движението?

От 18 август до 12 септември 2025 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Александър Стамболийски" в участъка между ул. "Булина ливада" и ул. "Антон". За същия период се променя движението на част от градския транспорт.

От Столична община посочиха, че трамвайна линия № 10 ще се движи по маршрут: от метростанция "Витоша" по действащия маршрут до кръстовище бул. "Александър Стамболийски", след това бул. "Константин Величков" по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика двупосочно.

Автобусна линия № 56 ще бъде с променен маршрут от с. Мало Бучино до кръстовище бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Булина ливада“, ул. „Суходолска“, бул. „Вардар“, бул. „Възкресение“, ул. „Кубан“ и наляво по ул. „Суходолска“ по маршрута до с. Мало Бучино. Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки в променения участък на маршрута.

Автобусна линия № 77 ще се движи в посока Централна жп гара: от ж.к. „Западен парк“ по маршрута до кръстовище бул. „Вардар“ - ул. „Алеко Туранджа“, надясно по ул. „Алеко Туранджа“, по бул. „Александър Стамболийски“, по бул. „Константин Величков“. По ул. „Алеко Туранджа“ в участъка от бул. „Вардар“ до бул. „Александър Стамболийски“ автобусите да спират на съществуващите спирки за ученическата автобусна линия У1.

От Столична община уточниха, че маршрутите на автобусни линии № 72 и 77 се възстановят в района на крайна станция „Ж.к. Западен парк“, а трамвайна линия № 8 се закрива.

Виолета Иванова
