„Боби и приятели“ са шампионите на турнира по мини футбол за Празника на Самоков

19 август 2025, 11:02 часа 224 прочитания 0 коментара
„Боби и приятели“ са шампионите на турнира по мини футбол за Празника на Самоков! Уикендът мина под знака на футбола – 14 отбора премериха сили в традиционния турнир, организиран от Спортен комплекс – Самоков с подкрепата на Община Самоков. Финалът предложи истинска драма – „Боби и приятели“ победиха „Шивачите“ след дузпи и заслужено грабнаха купата за 2025 г. 

Ето кои са останалите наградени:

„Шивачите“

„Легендите“

Индивидуални отличия:

Голмайстор – Георги Даганов („Легендите“) – 10 гола

MVP – Виктор Колев („Боби и приятели“)

Най-добър вратар – Ангел Джоргов („Шивачите“)

Наградите връчи зам. министърът на младежта и спорта и член на ИК на БФС Димитър Георгиев.

Всички отбори се включиха и в благотворителна кауза – събрани бяха 2200 лв. в подкрепа на Антон, средствата вече са предадени на фондация „Ти си доброто“.

 Празник, спорт и добротворство – Самоков отново показа, че играем заедно, печелим заедно и помагаме заедно! 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Самоков
