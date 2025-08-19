„Боби и приятели“ са шампионите на турнира по мини футбол за Празника на Самоков! Уикендът мина под знака на футбола – 14 отбора премериха сили в традиционния турнир, организиран от Спортен комплекс – Самоков с подкрепата на Община Самоков. Финалът предложи истинска драма – „Боби и приятели“ победиха „Шивачите“ след дузпи и заслужено грабнаха купата за 2025 г.
Ето кои са останалите наградени:
„Шивачите“
„Легендите“
Индивидуални отличия:
Голмайстор – Георги Даганов („Легендите“) – 10 гола
MVP – Виктор Колев („Боби и приятели“)
Най-добър вратар – Ангел Джоргов („Шивачите“)
Наградите връчи зам. министърът на младежта и спорта и член на ИК на БФС Димитър Георгиев.
Всички отбори се включиха и в благотворителна кауза – събрани бяха 2200 лв. в подкрепа на Антон, средствата вече са предадени на фондация „Ти си доброто“.
Празник, спорт и добротворство – Самоков отново показа, че играем заедно, печелим заедно и помагаме заедно!