Обсъждат се промени в организацията на движението в Самоков

В залата на ОбС- Самоков се проведе обществено обсъждане на Генералния план за организация на движението в рамките на град Самоков. Заместник-кметът в направление „Строителство, зелени системи и транспорт“ инж. Петър Костов откри заседанието, като благодари на всички присъстващи за активната гражданска позиция и отправените предложения към общинската администрация. Той подчерта, че всички получени предложения са разгледани и обсъдени в детайли, като приоритетно бе дискутирано въвеждането на еднопосочно движение по част от улиците в града. Инж. Костов разясни още, че Генералният план се актуализира на всеки 5 години.

Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов обясни, че в рамките на плана не се предвижда разширяване на „синята зона“ в града. След обстойно планиране се предлага въвеждане на еднопосочно движение по тесни улици, както и по улици в близост до детски градини и училища, с цел улесняване на трафика и повишаване на безопасността. Където уличният габарит позволява, ще бъдат обособени паркоместа от едната страна на пътното платно, за улеснение на живущите.

Кметът подчерта, че особено в пиковите часове улиците около училищата са затруднени за преминаване и даде пример с ул. „Булаир“, която се предвижда да стане еднопосочна.

Бяха поставени и въпроси, свързани с безопасността на движението по бул. „Искър“. Кметът информира, че се предвижда поставянето на две камери за измерване на скоростта с цел ограничаване на нарушенията и повишаване на сигурността. Инж. Джоргов още сподели, че ще бъдат изградени ограничителни стълбчета, т.нар. ,,барбарони”, в близост до пешеходни пътеки, с цел да се ограничи неправомерното паркиране в зоните около тях, съгласно изискванията на закона и за гарантиране на по-добра видимост и сигурност за пешеходците.

Заместник-кметът инж. Костов разясни на присъстващите , че Община Самоков подготвя зониране на водопроводната мрежа на града, която в по-голямата си част преминава по протежение на бул. „Искър“. След приключване на строителните дейности ще бъде определена и ясно разграничена зона за паркиране по булеварда.

Кметът и неговият екип обърнаха внимание на всички възражения и предложения от страна на гражданите, като увериха, че диалогът с местната общност ще продължи и при следващите етапи от реализацията на плана.