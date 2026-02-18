Община Самоков с нов център за социални услуги – модерно и функционално пространство, създадено с цел по-добро обслужване, по-лесен достъп и по-ефективна подкрепа за хората в нужда. Кметът инж. Ангел Джоргов подчерта, че основният акцент при обособяването на центъра е осигуряването на достъпна среда и повишаване качеството на обслужване. Новите помещения се намират на партерния етаж и отговарят на всички изисквания за достъпна архитектурна среда, включително за хора с увреждания – с директен вход, рампи и функционално вътрешно разпределение. Това гарантира реален и безпрепятствен достъп за всички граждани – възрастни хора, хора с двигателни затруднения и родители с детски колички.

В центъра вече има комфортна приемна с места за изчакване, както и самостоятелни кабинети за специалистите, отговарящи за различните социални програми и услуги. Така се осигуряват по-добра координация между служителите, по-бързо обслужване и индивидуален подход към всеки човек.

Ресорният заместник-кмет г-жа Галева подчерта, че създаването на центъра е поредна стъпка в последователната политика на общинското ръководство за грижа към уязвимите групи – възрастни хора, хора с увреждания, семейства в затруднение и социално слаби граждани.

Новите условия подобряват както обслужването на гражданите, така и работната среда на служителите, превръщайки проекта в инвестиция в качеството на социалната грижа.