Основно училище в Костинброд се сдоби с нов STEM център

На 16-ти февруари Второ основно училище „Васил Левски“, кв. Шияковци, Костинброд сбъдна една своя мечта – откри модерен и иновативен STEM център, предоставящ съвременна образователна среда, насочена към природните науки и технологиите. Изграждането на образователната STEM среда е реализирано по проект BG-RRP-1.015-1790 „Изграждане на училищна STEM среда“, с краен получател Второ ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд. Проектът е на обща стойност 181 716,21 лв., представляващи 100% безвъзмездно финансиране, със срок на изпълнение от 19.09.2024 г. до 31.05.2026 г.

Проектът включва изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) чрез осигуряване на модерна физическа среда и съвременно техническо оборудване, с цел създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение. Тя поощрява и подкрепя образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и повишава интереса към науките и научните изследвания сред учениците.

Новото пространство позволява качествено образование – среда за проектна и предприемаческа компетентност и работа в екип извън традиционната класна стая. В образователната среда се развиват и надграждат лаборатории за придобиване на практически умения чрез съвременно оборудване за експериментална дейност във всички STEM области и внедряване на дигитални технологии, позволяващи интердисциплинарна, синхронна и асинхронна работа и смесено обучение.

Основната цел на дейностите е да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за учене, както и да се насърчи развитието на умения в областта на природните и инженерните науки, изкуствения интелект, роботиката и иновациите, включително тяхното практическо приложение.

Официалното откриване на иновативната училищна среда бе уважено от г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов – заместник-кмет на община Костинброд, г-жа Росица Иванова – началник на Регионално управление на образованието – София област, г-жа Даниела Станкова и г-жа Камелия Велкова – общински съветници, представители на общинската администрация, директори на училища и детски градини, родители, учители и ученици.

Гостите бяха посрещнати от директора на училището – г-жа Красимира Манова, която топло приветства присъстващите и изрази благодарност за подкрепата и съвместните усилия, благодарение на които училището продължава да се развива като модерна и иновативна образователна институция.

Кметът на общината и началникът на РУО – София област отправиха поздравления по повод новооткритата модерна среда и пожелаха успешна и ефективна работа с иновативното оборудване. Бе подчертано, че ръководството на общината ще продължи да инвестира в развитието на образователната инфраструктура и да подкрепя местните училища, като в момента се изгражда физкултурният салон на Второ ОУ „Васил Левски“.

От днес до края на месец март всяко училище на територията на община Костинброд ще открие своя нов STEM център. През изминалия месец бе открит такъв в Начално училище „Отец Паисий“, с. Драговищица, като предстоят откривания в Професионална гимназия „Св. Георги Победоносец“, Първо основно училище „Васил Левски“, Основно училище „Отец Паисий“, с. Петърч и Средно училище „Д-р Петър Берон“.

Преди символичното прерязване на лентата учениците поздравиха гостите с празнична програма, изпълнена с вдъхновение и талант. След официалното откриване педагогическият екип представи функционалността на STEM центъра, демонстрира иновативни образователни практики и разкри новите възможности за развитие на учениците.

В рамките на събитието жури оцени постъпилите рисунки в конкурс, посветен на патронния празник на училището, и бяха отличени най-добрите творби. С това бе дадено и официалното начало на честванията, посветени на патрона на училището – Васил Левски.

Училищната общност изрази своята признателност и удовлетворение от реализирането на проекта, подчертавайки, че новата STEM среда е резултат от целеустремена работа, партньорство и визия за бъдещето.

Нека новооткритият училищен STEM център бъде източник на вдъхновение, иновации и устойчиво развитие, както и стимул за още по-големи успехи на учениците и педагогическия екип на Второ ОУ „Васил Левски“, кв. Шияковци, гр. Костинброд.