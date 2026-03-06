Започна изграждането на нова детска площадка в село до Самоков

Започна изграждането на нова детска площадка в центъра на село Драгушиново, община Самоков. Дейностите стартираха в началото на тази седмица и са част от усилията на Община Самоков за подобряване на средата за отдих и игра в малките населени места.

Днес кметът на общината инж. Ангел Джоргов проведе работна среща на място с изпълнителите, на която беше обсъден графикът за изпълнение на строително-монтажните дейности. В нея участваха заместник-кметът инж. Петър Костов, представители на общинското строително предприятие, експерти от общинската администрация, строителният надзор и кметът на село Драгушиново Георги Хаджийски.

Проектът предвижда изграждането на модерна детска площадка с комбинирано съоръжение за игра и люлки, обновяване на съществуващата беседка, както и поставяне на нова паркова мебел – пейки и кошчета за отпадъци. Около зоната за игра ще бъде изградена декоративна ограда, а настилката ще бъде ударопоглъщаща, съобразена с всички изисквания за безопасност.

В момента се работи по оформянето на алеите и подходите към бъдещата площадка. Предвидени са и дейности по паркоустройство и благоустрояване на цялото пространство, включително озеленяване и поставяне на парково осветление. Така градинката в центъра на селото ще се превърне в още по-приятно и функционално място за отдих, игра и срещи.

„В Драгушиново живеят много млади семейства и нуждата от голяма и модерна детска площадка е сериозна. Стремежът ни е обектът да бъде завършен до лятото, за да могат децата да играят и да се забавляват на новото пространство“, посочи кметът на Самоков.